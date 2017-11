Dinamo, în faţa unui meci care poate afecta viitorul clubului: Miriuţă îşi joacă postul, diseară, cu CSMS Iaşi

Chiar dacă a fost reconfirmat în funcţie miercuri, după ce şefii „câinilor“ l-au ofertat pe Claudiu Niculescu, care i-a refuzat, Miriuţă îşi joacă postul, sâmbătă (ora 20.45, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), în partida cu CSMS Iaşi.



Orice alt rezultat în afară de victorie va duce, aproape sigur, la îndepărtarea sa de pe bancă. Miriuţă are susţinerea clubului la nivel oficial, însă, în realitate, Negoiţă şi compania au fost atât de disperaţi să găsească un antrenor, încât l-au ofertat şi pe Victor Piţurcă! Acesta n-a dorit însă să preia un club în mijlocul campionatului, spunând că ar fi disponibil doar din ianuarie încolo.



Chiar dacă a fost lăsat în funcţie, Miriuţă are zilele numărate în „Ştefan cel Mare“. Aşa crede şi Gabi Balint care, după ce a aflat că Dinamo voia să-l numească pe Piţurcă, l-a ironizat pe actualul antrenor: „Dacă au negociat cu Piţurcă, înseamnă că Miriuţă tocmai a fost reconfirmat în funcţia de antrenor interimar!“.



Până şi fostul tehnician al roş-albilor, Ioan Andone, a remarcat situaţia dificilă în care se află Miriuţă. „Au negociat cu Niculescu şi, după ce au fost refuzaţi, l-au lăsat pe Miriuţă. Ce să facă el acum în faţa echipei? E greu ca Dinamo să-şi revină pe termen scurt. Acum cu anunţul lui Negoiţă că vinde echipa, ce înţeleg jucătorii!? E un moment prost ales să anunţi aşa ceva. Vrei să vinzi echipa? Vinde-o, mă! De ce trebuie să ieşi şi să spui asta?“, a declarat Andone la Telekom Sport.