Dezvăluiri din mandatul lui Daum: „Jucătorii făceau spiritism la naţională. Stingeau lumina şi aprindeau lumânări!“

Cum era de aşteptat, primul pus la zid este fostul selecţioner Christoph Daum, iar unul dintre contestatarii lui este finanţatorul FCSB, Gigi Becali.

„Să vă spun ceva ce n-am spus. Voi ştiţi că Daum făcea spiritism? Ce înseamnă dacă toată echipa stinge lumina şi aprinde lumânări şi jucătorii deschid ochii? L-am întrebat pe jucătorul care mi-a povestit: şi voi ce făceaţi, mă? ”Bă, nea Gigi, leşinam de râs. Pe urmă, dimineaţa, ne punea să ne luăm în braţe, să ne pupăm”. Da, făceau meditaţie, spiritism. Se simte mai multă dăruire, mai multă atenţie, parcă este altceva cu Contra, nu? M-am uitat la meci, normal! Când era Daum nu mă uitam pentru că eram împotriva echipei României şi nu voiam să fiu contra jucătorilor pe care am luat 30 de milioane de euro! Că atât am luat! Numai Hagi a zis ca avem jucători valoroşi. Eu nu spun că avem fotbalişti de super valoare, dar avem jucători de valoare medie care împreună fac o echipă. Avem valoare, am demonstrat-o în seara asta”, a spus Gigi Becali, la Pro X.