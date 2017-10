Cum a răspuns Simona Halep la întrebarea: "Ce trebuie să faci ca să rămâi numărul 1 mondial şi după Singapore?"

Simona luptă nu doar pentru trofeu ci şi pentru locul 1 mondial, pe care se afşă de pe 9 octpmbrie, dar care îi este ameninţat de Garbine Muguruza şi Karolina Pliskova. Întrebată la conferinţa de presă de după meciul cu Garcia ce trebuie să facă pentru a rămâne numărul 1 mondial şi după Singapore, Simona a răspuns zâmbitoare: "Nu mă gândesc la ce trebuie să fac pentru a rămâne numărul 1 mondial după Turneul Campioanelor. În vară m-am tot gândit ce ar trebui să fac pentru a deveni lider mondial, şi nu a ieşit deloc bine. Trebuie să câştig toate meciurile de aici, asta contează cel mai mult. Am atins deja primul loc în clasamentul WTA. Este cel mai bun an din cariera mea. Am trecut prin multe momente dificile, dar am revenit mai puternică. Este un an pe care nu-l voi uita"

Simona a devenit numărul 1 mondial din a patra încercare şi este a 25-a jucătoare din lume care urcă pe această poziţie.