CTP, după calificarea Simonei Halep în semifinale la Indian Wells: „Mi-a întins şi mie nervii în noaptea asta!“. Ce concluzie a tras jurnalistul despre jocul româncei

„Un meci foarte tensionat. Mi-a intins şi mie nervii Simona în noaptea asta. O victorie foarte preţioasă în ciuda locului 51 pe care îl ocupă Martic. O ştiu pe Martic, am şi scris de ea, e o jucătoare extrem de talentată care din păcate a avut parte de accidentări care au ţinut-o mult dincolo de teren. E cea mai dificilă adversară a Simonei aici la Indian Wells.

A mai fost ceva, vântul foarte puternic, care alterează jocul şi reduce din diferenţa valorică între jucătoare. Aşa se întâmplă în condiţii de vânt.

Simona a avut un moment de clătinare la 5-5 după ce a revenit de la 2-5 în setul doi, s-a produs ceva straniu acolo. Avea punctul în mână şi parcă i-a fost teamă să lovească deciziv. A scăpat-o pe Martic acolo şi a pierdut setul.

Am fost îngrijorat în setul 3 de ce se va întâmpla mai ales după game-ul al doilea. Primul game l-a câştigat Simona la serviciu şi în game-ul al doilea a avut 4 mingi de break şi nu a reuşit să facă niciuna. Martic a egalat la 1.Un astfel de game cântăreşte extrem de greu. Se încarcă negativ. A ajuns la 3-1 Martic. Şi aici din nou am văzut ceea ce o deosebeşte pe Simona 2018 de Simona de anul trecut. Se simte rezistenţa ei în faţa situaţiilor critice, dificile, când este condusă. Are acum acea coajă foarte puternică pe care a adunat-o în meciurile epice pe care i le ştim din anul acesta şi a reuşit să se coordoneze. Până atunci s-a bătut parte în parte cu Martic.

Dreapta lui Martic e foarte bună, eficientă. Simona s-a încăpăţânat să joace stânga-dreapta, dar de la 3-1 s-a apucat cu luciditate să îi toace reverul cu răbdare şi jocul s-a destrămat, jocul croatei din pricina insistenţei acesteia tactice cu lovitura pe rever, schimburi în cross în special, care până la urmă au destabilizat-o pe Martic. De la 3-3 Martic nu a mai opus multă rezistenţă.

Încă o probă de ce înseamnă Simona Halep în 2018, ce acumulări excepţionale a realizat anul trecut în plan psihologic, tactic şi tehnic. Hai să ne uităm la serviciul Simonei. A făcut o singură dublă greşeală. A servit bine, un serviciu pe care nici nu îl visa Simona acum 1 an şi ceva. Încă un meci care se adună la zestrea tactică şi psihologică a Simonei.

Simona e numărul 1 mondial şi are un joc de număr unu”, a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu la Digi 24.