CSM Bucureşti a numit un nou antrenor. Cine e tehnicianul care trebuie să ducă echipa în Final Four

După ce a negociat cu Thomas Ryde, Gustav Gjekstad şi Per Johansson, CSM Bucureşti s-a decis să-i ofere încă o şansa celui din urmă, sudezul antrenând campioana României la handbal feminin anul trecut, perioada în care a terminat Final Four-ul Ligii Campionilor pe locul 3. Per Johansson a confirmat pentru presa din Suedia că a semnat un nou contract cu clubul Primăriei Bucureşti.

”Există puţine ocazii pentru un antrenor să câştige Liga Campionilor. CSM Bucureşti este unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Orice altceva decât medalia de aur în Liga Campionilor este un eşec. Nimeni nu ascunde asta în România. Pentru a primi şansa de a dansa din nou pe cea mai importantă scenă am decis să accept oferta de la CSM. Când mi s-a spus că am ocazia să-mi aduc întreaga familie în România, am simţit că este o misiune pe care nu pot să o refuz”, a declarat Per Johansson.

CSM Bucureşti va juca în sferturile Ligii Campionilor cu Metz Handball, în 6 aprilie pe teren propriu şi în 15 aprilie în deplasare, pentru calificarea în Final Four.