Cosmin Contra, prezentat la Dinamo: „Am găsit nişte jucători abătuţi...“

"N-am vrut să fac mai repede nicio prezentare. Prefer această scurtă prezentare pentru că am venit să muncesc, am venit să încerc cât mai repede să câştig acest meci de mâine, care este foarte important. Am acceptat această provocare pentru că mă cunosc ca persoană şi ştiu că îmi plac provocările. Am încredere în mine, în staful meu, am încredere în jucători, de aia am şi venit. Cred că Dinamo are echipă bună, cred că Dinamo poate să îşi îndeplinească obiectivele, dar avem nevoie de un prim rezultat favorabil, avem nevoie de un joc bun în meciul de mâine. Sper ca în aceste două-trei zile cât am fost la echipă să fi reuşit să le readuc un pic încrederea jucătorilor, pentru că fiind la Dinamo nu este uşor să pierzi două meciuri consecutive. Am găsit nişte jucători abătuţi, şi pentru că a plecat un antrenor care a stat cu ei aproape un an de zile, şi chiar dacă până la urmă antrenorul plăteşte ei sunt conştienţi că o mare parte din vină este a lor", a spus Contra.

Ce şanse sunt ca să rămână şi în sezonul viitor

Cosmin Contra a menţionat că are o înţelegere cu Dinamo şi pentru sezonul următor, în cazul îndeplinirii obiectivelor. "Chiar dacă am declarat că sunt aici până în vară, am declarat asta tocmai ca să nu fie o presiune extra din partea nimănui, avem o înţelegere pentru anul următor dacă obiectivele se vor îndeplini şi vom continua împreună la anul, dar e alt an, alte discuţii. Obiectivele sunt clare, intrarea în play-off ... Avem şanse matematice, aşa că vom lua fiecare meci în parte. Singurul meu gând de când am ajuns pe aeroport e în primul rând să fie totul ok să ne înţelegem la contract şi apoi dacă totul s-a rezolvat meciul de mâine. Sper să fiu antrenorul care o duce pe Dinamo în play-off şi câştigă cele două competiţii, Cupa Ligii şi Cupa României. Asta îmi doresc eu în momentul de faţă. După aia, din vară, va fi un an an, alt proiect, în care vom vedea ce se va întâmpla", a spus Contra, citat de News.ro.

Contra a precizat că probabil Dinamo nu va mai aduce niciun jucător în perioada următoare. "N-am avut timp să fac analiza lotului, am încercat să fac nişte antrenamente în care să aplic nişte idei pe care le am ca antrenor, jucătorii să le prindă cât mai repede. Am nevoie de timp şi din păcate la Dinamo nu mai este timp, mâine se închide perioada de transferuri. Nu mai poţi să aduci decât jucători liberi. Dacă nu vor fi mari probleme medicale cred că nu vom aduce niciun jucător", a explicat el.