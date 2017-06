Coincidenţa care ne dă speranţe. Simona Halep se află în situaţia din 2014, de la Roland Garros

Halep a fost însă atunci accidentată şi ăn setul al treilea a pierdut din cauza durerilor la glezna dreaptă. Lucrurile sunt cu mult schimbate înmomentul de faşă, jucătoarea noastră stand pe un val de încredere. Care vine şi din faptul că este singura jucătoare care nu a pierdut niciun set la Roland Garros. Şi, ca o coincidenţă, acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2014, atunci când Simona a ajuns până în finală.

"Sunt motivată pentru că mi-a părut rău de finala de la Roma, însă sunt sigură că va fi un meci greu. Elina este o jucătoare care practică un tenis foarte bun anul acesta, are titluri, are încredere. Dar şi eu am încredere că pot să câştig", a spus Simona referitor la adversara ei, care traversează o perioadă foarte bună, având nouă victorii consecutive ( cinci la Roma şi patru la Paris). Svitolina ştie însă că Halep este o adversară redutabilă şi a recunoscut acest lucru: "La Roma a fost o finală dificilă şi, din păcate, Halep s-a accidentat atunci. Am făcut un meci bun la Roma, am avut un joc pozitiv. Ea este încrezătoare, joacă bine pe zgură, a jucat o finală aici şi ştie cum e să ajungi acolo. Dar am un plan", a spus Svitolina, care acum acuză ea nişte probleme medicale. Ea a avut nevoie de îngrijiri la partida din optimi, pe care a fost la un pas să o piardă. Ucraineanca s-a chinuit teribil, în faţa lui Petra Martici (Croaţia, 290 WTA). Jucătoarea venită din calificări a câştigat primul set, 6-4, dar le-a cedat pe următoarele două: 3-6, 5-7. În decisiv, Martici a condus cu 5-2, dar apoi Svitolina a revenit şi s-a calificat spectaculos.

Înaintea finalei de la Roma, Simona Halep şi Elina Svitolina s-au mai întâlnit o dată în circuit, în primul tur la Sofia, în 2013, când învingătoare a fost românca, scor 6-1, 6-1. Ele au jucat şi în Cupa Federaţiei. În februarie 2014, Halep, locul 10 WTA atunci, a învins-o, cu scorul de 6-3, 7-5, pe Elina Svitolina, numărul 39 WTA, în cel de-al doilea meci al întâlnirii de la Budapesta dintre România şi Ucraina. În urma acelei victorii, România a acces în play-off-ul Grupei Mondiale II a FedCup.

Dacă va trece de Svitolina, Simona Halep va evolua împotriva învingătoarei dintre Karolina Pliskova şi Caroline Garcia. Indiferent de rezultatul de azi, Simona este pe plus în ceea ce priveşte Roland Garros, ediţia 2017, reuşind să facă un rezultat mai bun decât cel de anul trecut. Câştigarea trofeului ar propulsa-o însă pe Simona pe primul loc în clasamentul mondial WTA.