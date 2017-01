Cine mai crede în Simona Halep? "Scuze, scuze, numai scuze. Le are pregătite!" Românca, ţinta ironiei în Australia

Afirmaţiile Simonei au fost taxate însă chiar pe siteul oficial al turneului de la Melbourne, unde românca a fost ironizată destul de aspru.

"Numai scuze, scuze... De ce are nevoie o jucătoare pentru a avea succes? De un serviciu puternic? O dreaptă senzaţională? O abilitate ieşită din comun la fileu? Nu! Toate aceste calităţi sunt inutile in tenisul de azi. Există însă un detaliu important de care oricare jucator are nevoie: o scuza decentă Să ai o scuză pregătită atunci când lucrurile merg rău este o parte din arsenalul oricărui jucător. Cu cât eşti mai bun, cu atât mai puţin ai nevoie de ea, dar acea mică scuză convenabilă, ascunsă undeva în gentă, te poate ajuta atunci când lucrurile nu merg bine", a scris Alix Ramsay.

El a oferit exemplul Simonei Halep, învinsă în doar 75 de minute şi eliminată pentru al doilea an la rând din primul tur la AO. "Potrivit datelor oferite de Tennis Australia Game Insight Group, Simona Halep este cea mai rapidă jucătoare din circuit. Viteza ei este, se pare, de 23 km/h, adică mai mare decât cele ale lui Marin Cilic şi Dominic Thiem. Problema lui Halep a fost că nu a avut două picioare utilizabile şi, după 75 de minute în care s-a forţat şi a şchiopătat, a fost învinsă cu 6-3, 6-1. Cea mai rapidă femeie pe două picioare a devenit cea mai rapidă favorită într-un picior care a luat o mamă de bătaie. Şi, imediat cum a ajuns la conferinţa de presă, scuza ei era pregătită şi aştepta", a mai notat acesta pe ausopen.com.