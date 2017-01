Chelsea, oprită din marşul triumfal pe care îl declanşase în Anglia. Înfrângere pentru echipa lui Conte după 13 jocuri

Chelsea nu mai pierduse în campionat de pe 24 septembrie, când echipa lui Antonio Conte a fost spulberată de Arsenal, scor 3-0. După o serie remarcabilă de 11 meciuri fără înfrângerea, Diego Costa şi compania a pierdut din nou. Tot în faţa unei grupări londoneze, Tottenham învingând-o cu 2-0, la capătul unui meci pe care l-a dominat clar. Dubla lui Dele Alli, unul dintre copii teribili ai Albionului, ridică şi mai mult cota fotbalistului de 20 de ani, care e cotat acum la 20 de milioane de euro.

Puştiul cu origini nigeriene, părăsit de tată şi încredinţat de mama alcoolică unei alte familiii, a devenit una dintre priorităţile lui Real Madrid. În acest moment, Real Madrid are interdicţie la transferuri, însă campioana Europei va putea să aducă jucători începând de vara viitoare. Real Madrid şi Tottenham au mai fost implicate în câteva transferuri importante în trecut, cum ar fi Luka Modric şi Gareth Bale, jucători care au plecat de pe White Hart Lane pe Santiago Bernabeu.

Tottenham vrea 50 de milioane pe Alli

Managerul lui Tottenham, Mauricio Pochettino, crede că Dele Alli va fi unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume în doi-trei ani. Pentru mijlocaşul în vârstă de 20 de ani, Tottenham ar dori nu mai puţin de 50 de milioane de euro, mai ales că Dele Alli a semnat prelungirea pentru încă şase ani a contractului, cu un salariu de aproximativ 60.000 de lire sterline pe săptămână.

Dele Alli este în mare formă şi în acest sezon, marcând zece goluri în cele 20 de etape disputate până acum şi a fost decisive nu doar contra lui Chelsea, ci şi în victoriile din deplasare cu Southampton şi Watford.

Revenind la meciul cu Chelsea, presa angleză semnalează un scurt-circuit important în angrenajul echipei lui Conte. Diego Costa şi Pedro, colegi la naţionala Spaniei, s-au luat la ceartă pe teren, iar Fabregas e din ce în ce mai nemulţumit de statutul de rezervă. El a prins doar cinci meciuri ca titular în acest sezon şi în total are 11 apariţii pe gazon în Premier League, 2016-2017. Italianul Conte spune însă că are situaţia sub control. “Am pierdut în faţa unei echipe foarte puternice, care anul trecut s-a bătut pentru titlu. Tottenham este una dintre cele şase echipe care se luptă pentru titlu în Anglia. Faţă de ultiam noastră înfrângere, lucrurile au stat diferit. Atunci nu eram o echipă, acum suntem chiar dacă nu am câştigat”, a afirmat fostul selecţioner al Italiei, revenit pe banca unei echipe de club după doi ani ca antrenor de naţională.

În acest moment, lupta pentru titlu în Premier League pare mai deschisă ca oricând. Aşa cum spunea şi Antonio Conte sunt şase echipe cu şanse reale la câştigarea campionatului. Un argument comun al tuturor este puterea financiară. Toate cele şase formaţii au loturi numeroase şi cu multe valori, permiţând antrenorilor să mute atunci când lucrurile scârţâie. Nu se poate vorbi în acest moment despre vreo formaţie avantajată de program, pentru că mai sunt 18 etape, timp în care se pot întâmpla multe.



Clasament Anglia

1. Chelsea 49 (+27)

2. Liverpool 44 (+25)

3. Tottenham 42 (+25)

4. Manchester City 42 (+19)

5. Arsenal 41 (+22)

6. Manchester United 39 ( +12)



Golgheteri

Diego Costa (Chelsea) 14

Ibrahimovici (Manchester United) 13

Alexis Sanchez (Arsenal) 13

Kun Aguerro (Manchester City) 11

Defoe (Sunderland) 11

Lukaku (Everton) 11

