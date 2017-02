Cel mai bine păstrat secret din handbalul românesc: Cristina Neagu a vorbit despre contractul ei cu CSM Bucureşti

Cristina Neagu va evolua din vară pentru CSM Bucureşti, ajungând, în premieră, la un club al oraşului în care s-a născut.



S-a vehiculat că pentru a obţine acordul lui Neagu, clubul finanţat din bani publici de Primăria Capitalei i-ar fi oferit acesteia un salariu de 250.000 - 300.000 de euro. Subiectul a fost comentat chiar de interul stânga într-o intervenţie telefonică la Digi Sport.



Ce a spus?



„Am un contract confindenţial, absolut normal, nu sunt clauze exagerate şi nimic ieşit din comun. E un contract bun, banii nu sunt motivul pentru care mă întorc în ţară, am avut oferte foarte bune şi de la alte echipe. CSM nu trebuie să lipsească din Final Four în niciun sezon, acesta e obiectivul normal pentru o campioană a Europei. Îmi doresc foarte tare să câştig Liga Campionilor şi cu o echipă din România. Am semnat pe 2 ani din luna iulie. Acum mă concentrez pe actuala mea echipă, cu care am obţinut cele mai mari performanţe. Îmi doresc să dau 100%, aşa cum am făcut de fiecare dată. Eu de fiecare dată am decis cu inima. Am negociat cu CSM în fiecare iarnă, dar am decis de fiecare dată să rămân la Buducnost. Acum e momentul potrivit să mă întorc în ţară, îmi doream foarte mult să joc în Liga Campionilor şi să câştig competiţia cu o echipă românească“, a spus Neagu.