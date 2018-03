Ce spunea Halep înaintea partidei despre jocul lui Osaka: „I love it!“

Până la acest joc, Simona Halep o învinsese de trei ori pe Naomi Osaka în precedentele trei întâlniri. La Australian Open, în acest an, a fost 6-2, 6-3 pentru jucătoarea noastră.

Întrebată înaintea partidei ce părere are despre jocul lui Osaka, Halep era numai un zâmbet: „I love it!“

Pe de altă parte, Osaka a părut că e conştientă că trebuie să schimbe ceva pentru a avea o şansă cu Halep. "Am mai jucat împotriva Simonei, ştiu la ce să mă aştept şi cum să reacţionez. Am făcut o mulţime de erori în meciurile precedente, nu am profitat de şansele pe care le-am avut. Nu trebuie să mă mai grăbesc, îmi plac schimburile lungi.

Pentru mine este o performanţă extraordinară, mă bucur că am ajuns în semifinale. Voi face tot posibilul să trec mai departe", declara Naomi Osaka.

No. 1? No Problem.



20-year-old Naomi Osaka is through to the BIGGEST final of her career after upsetting world No. 1 Simona Halep 6-3 6-0 in just 64 minutes.#BNPPO18 pic.twitter.com/Rte1tIYx39