Ce spune Simona Halep după cel mai bun rezultat realizat în 2017. Prima declaraţie a jucătoarei noastre care va juca în semifinale la Stuttgart

Halep va juca azi,în cursul serii, cu nemţoaica Laura Siegemund, numărul 49 în lume, care a învins-o anul trecut, în turul II, la Stuttgart. ”Sunt foarte fericită pentru că voi juca a doua mea semifinală, aici, în Stuttgart. Am jucat foarte bine astăzi şi am fost rapidă. Am fost nevoită să aştept foarte mult să joc astăzi”, a zis Simona Halep, care le-a mulţumit şi spectatorilor pentru că au rămas şi pentru meciul ei, după ce cel dintre Laura Siegemund şi Karolina Pliskova a durat mai mult de trei ore.

”Cred că am făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest an. Am început să simt ritmul, am început să simt jocul şi mă simt foarte increzătoare pe teren”, a adăugat Halep, care a mai zis că a încercat să nu se gândească foarte mult la victoria de anul trecut, împotriva Sevastovei, 6-0 6-0, din finala de la Bucureşti:

”Înainte de meci, am zis că va fi un unul diferit. Fiecare meci este diferit şi trebuie să rămâi concentrată. Nu m-am gândit foarte mult la acel meci, care a fost foarte rapid. Este o adversară dificilă, nu este uşor să joci împotriva ei, joacă uşor plat, este foarte greu să închei punctele în faţa ei”.

În penultimul act, Halep o va întâlni pe Laura Siegemund, jucătoarea care o elimina chiar în primul tur, anul trecut, la Stuttgart, cu 6-1 6-2. ”Ştiu foarte bine împotriva cui voi juca, pentru că am evoluat împotriva ei aici, anul trecut, în primul meci şi cred că am luat doar trei game-uri. Sper ca mâine să am un meci mai bun. Ştiu că publicul va fi de partea ei, dar voi încerca să mă bucur de meci şi voi dat totul pentru a învinge”, a spus Halep despre următorul meci.