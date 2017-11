Ce spune Simona Halep despre revenirea Serenei Williams şi de ce nu o vede favorită la Australian Open 2018

Americanca se va întoarce pe teren la Australian Open, unde însă Simona nu o vede ca favorită. "Mă bucur că Serena va reveni, asta arată cât este de puternică şi ce atletă desăvârşită este. De asemenea arată câtă ambiţie are, calitatea ce a mai importantă în acest sport. Nu pot să spun că o consider favorită pentru <Australian Open>, deoarece nu are meciuri oficiale la activ, presiunea va fi mare, dar are suficent de multă experienţă ca să gestioneze bine situaţia, aşa că are o şansă bună. Cred că va fi aceeaşi persoană. Este mereu amabilă pe teren, cu cei din jurul ei mă aştept să fie foarte motivată", a spus Halep despre Serena.

Aflată în Elveţia, Simona a ţinut să-i mulţumească lui Roger Federer, pentru vorbele frumoase spuse de acesta la adresa ei: ,Am fost foarte bucurosă când am auzit ce a spus Federer despre mine. Au fost cuvinte foarte frumoase şi vreau să-i mulţumesc că a vorbit astfel despre mine. Cuvintele lui m-au ajutat, cuvintele lui însemană mult şi îmi dau mai multă încredere pentru viitor" Halep a vorbit şi despre rolul antrenorului în tenisul actual: " Cred că rolul antrenorului este foarte important în carierele noastre, pentru că întotdeauna ai nevoie de un sfat, de cineva care să te susţină şi atunci când pierzi, căci atunci când câştigi eşti fericit şi nu-ţi mai pasă de alte lucruri. Atunci când pierzi e dificil căci trebuie să înveţi din acea înfrângere, să te întorci pe teren şi să lucrezi la aspectele pe care trebuie să le îmbunătăţeşti. E foarte important să ai un antrenor bun alături de tine." Sursă video: Sport News Entertainments