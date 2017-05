Eurosport a creat pentru Roland Garros o echipă din care fac parte vedete care împreună au câştigat de-a lungul timpului 80 de titluri în cadrul turneelor de Mare Şlem*.

Mats Wilander, de trei ori învingător la Roland Garros, şi Barbara Schett vor fi gazdele emisiunii Game, Set şi Mats, difuzată la TV în întreaga Europă. Pe lângă interviurile cu marile personalităţi de la Roland Garros, Eurosport transmite un alt program reprezentativ, The Coach (Antrenorul), secţiune prezentată de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, care analizează - cu ajutorul imaginilor prelucrate pe calculator - strategia celor mai buni jucători ce vor evolua la Paris.

The Commissioner (Comisarul) revine! Îl iubeşti sau îl urăşti, dar pur şi simplu nu poţi să-l ignori. John McEnroe se întoarce cu o nouă serie plină de umor în rolul The Commissioner of Tennis (Comisarul Tenisului). Comentariile autentice ale marelui tenismen vor fi prezentate într-o serie de opt episoade în cadrul emisiunii Game, Set şi Mats şi vor fi postate pe platformele digitale şi reţelele de socializare ale Eurosport. În plus, Chris Evert, câştigătoare a 18 turnee de Mare Şlem de-a lungul unei cariere de două decenii, va fi una dintre cele mai importante prezenţe din cadrul echipei Eurosport de la Roland Garros.

În Europa, o serie de vedete ale tenisului vor susţine echipele locale de comentatori Eurosport, folosindu-se de cunoştinţele lor din culisele tenisului. Astfel, Boris Becker va colabora din nou cu echipa de comentatori Eurosport din Germania. Henri Leconte şi Marion Bartoli vor face parte din echipa Eurosport Franţa. Mary Pierce, Pat Cash şi Jo Durie sunt alături de echipa Eurosport din Marea Britanie, iar fosta vedetă a tenisului, Anna Chakvetadze, este capul de afiş al echipei Eurosport din Rusia. Jonas Bjorkman, câştigător de nouă titluri la dublu în turneele de Mare Şlem, şi Thomas Enqvist vor lua parte la transmisiunile acestui turneu alături de echipa Eurosport din Suedia. Alex Corretja, care colaborează cu Eurosport pentru programele internaţionale, va comenta alături de Conchita Martinez pentru Eurosport Spania.

Mats Wilander, expert Eurosport, a declarat: „Roland Garros are un loc special în inima mea şi sunt încântat că fac parte din echipa Eurosport care va transmite încă un turneu fantastic. Reacţiile fanilor din întreaga Europă la programele noastre sunt pozitive, aşa cum o arată şi cifrele de audienţă.

Eurosport este o televiziune care continuă să inoveze, prin programe precum The Coach şi The Commissioner of Tennis– două producţii care atrag publicul nostru în mod diferit. Această abordare este completată cu succes de vedete de talie mondială ce vor colabora cu Eurosport în cadrul turneului de tenis de la Roland Garros.”

Acoperirea mediatică oferită de Eurosport Openului Francez se extinde dincolo de cele două săptămâni de tenis în care vor fi difuzate meciurile de pe tabloul principal.

Fanii vor putea să urmărească nu doar poveşti precum cea a regelui zgurii, Rafael Nadal, care luptă să câştige pentru a zecea oară turneul de la Paris, ci şd poveştile jucătorilor din meciurile cheie ale turneului de calificare şi programele de tenis care vor completa perspectiva Eurosport asupra turneului de la Roland Garros, atât în perioada premergătoare, cât şi pe durata lui.

Înainte de începerea turneului, fosta vedetă a tenisului Barbara Schett prezintă o serie de cinci episoade(Get Ready, “Pregăteşte-te”, cu ultimele ştiri şi imagini în direct de la Paris. Programul va fi transmis zilnic..

Eurosport va omagia şi jucătorii deceniilor trecute prin programele Downtime, o serie de cinci episoade în care Mats Wilander va sta de vorbă cu legende ale trecutului, printre care Boris Becker, Gustavo Kuerten, Andre Agassi şi flamboiantul Yannick Noah. Aceştia vor povestidespre amintirile lor legate de Roland Garros şi vor explica de ce acest turneu este unic în calendarul tenisului.

Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal va fi transmisă în direct de la Paris, vineri 26 mai, la ora prânzului.

Date importante:

Luni, 22 mai – Meciurile turneului de calificare pentru Roland Garros

Vineri, 26 mai – Tragerea la sorţi a meciurilor de pe tabloul principal la Roland Garros

Duminică, 28 mai – Prima zi de joc pe tabloul principal al turneului

Sâmbătă, 10 iunie – Finala la simplu feminin

Duminică, 11 iunie – Finala la simplu masculin

În luna ianuarie, Eurosport a înregistrat cea mai mare audienţă pentru un meci de tenis, care a fost şi al doilea cel mai vizionat eveniment sportiv din istoria canalului, atunci când Roger Federer l-a învins pe Rafael Nadal la Open-ul Australiei. Meciul a înregistrat un vârf de audienţă de 20,7 milioane de telespectatori pe canalele Eurosport şE pe cele libere la retransmisie deţinute de Discovery în Europa.

*Lista completă a vedetelor ce colaboreazăcu Eurosport, prezente la Roland-Garros:

versiunea Internaţională - Mats Wilander (7 titluri de Mare Şlem la simplu, 1 titlu de Mare Şlem la dublu), Barbara Schett, Patrick Mouratoglou, John McEnroe (7 titluri de Mare Şlem la simplu, 9 titluri de Mare Şlem la dublu, 1 titlu de Mare Şlem la dublu mixt), Chris Evert (18 titluri de Mare Şlem la simplu, 3 titluri de Mare Şlem la dublu)

Spania - Alex Corretja, Conchita Martinez (1 titlu de Mare Şde la simplu)

Germania - Boris Becker (6 titluri de Mare Şlem la simplu)

Franţa - Henri Leconte (1 titlu de Mare Şlem la dublu), Marion Bartoli (1 titlu de Mare Şlem la simplu), Mathilde Johansson, Camille Pin, Nicolas Escudé, Jean Paul Loth, Emilie Loit, George Goven

Marea Britanie - Mary Pierce (2 titluri de Mare Şlem la simplu, 1 titlu de Mare Şlem la dublu mixt), Jo Durie (2 titluri de Mare Şlem la dublu mixt), Frew McMillan (5 titluri de Mare Şlem la dublu, 5 titluri de Mare Şlem la dublu mixt), Pat Cash (1 titlu de Mare Şlem la simplu)

Rusia - Anna Chakvetadze

Suedia - Thomas Enqvist, Jonas Bjorkman (9 titluri de Mare Şlem la dublu)