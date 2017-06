Care e viitorul lui Daum? Polonia - România, diseară, ora 21.45 TVR 1

Iar perspectivele nu sunt deloc senine, câtă vreme în cea de-a doua parte a campaniei, tricolorii vor juca în deplasare cu Polonia, Muntenegru şi Danemarca, adică împotriva favoritei grupei şi a pretendentelor la locul de baraj. Toate trei, echipe pe care România nu le-a învins pe teren propriu.

Primul examen şi poate cel decisiv este cel de la Varşovia, un examen care dincolo de implicaţiile calificării ridică şi problema viitorului pe care îl are Christoph Daum la naţională. Un eventual nedorit eşec în faţa polonezilor compromite definitiv această campanie de calificare, chiar dacă la nivel teoretic ne-am mai putea agăţa de şansa locului doi, în funcţie şi de ce rezultate obţin Danemarca, Muntenegru, ba chiar şi Albania, care are acelaşi număr de puncte cu noi. Atenţie însă, locul doi nu duce automat la baraj, iar dacă mâine s-ar termina preliminariile grupa noastră ar fi singura care nu ar trimite locul doi în meciurile eliminatorii, deoarece ocupanta locului secund are punctaj slab.

Revenind însă la Daum şi la meciul cu Polonia, acesta îi poate clarifica cumva viitorul, care la nivel declarativ sună bine pentru neamţ, câtă vreme conducerea FRF îi declară susţinere necondiţionată cel puţin până la terminarea actualului mandat, adică până în noiembrie. Dacă România câştigă la Varşovia, Daum poate merge liniştit înainte, egalul îi asigură şi el un oarecare confort, însă dacă pierde FRF şi implicit el ar trebui să-şi delimiteze o poziţie clară în ceea ce priveşte viitorul.

Pleacă acum sau rămâne şi pentru 2020

Sunt două variante concretă: 1. Se merge pe mâna neamţului, care are principii sănătoase şi nu dribleză munca, dar nu are rezultatele aşteptate şi nici n-a adus în jocul echipei vreo idee spectaculoasă, şi în preliminariile Euro 2020. În acest caz, el poate continua sau chiar accelera procesul de întinerire al echipei, ţinând cont că există un nucleu destul de important de jucători care sunt trecuţi de 30 de ani (Tătăruşanu, Pantilimon, Moţi, Latovlevici, Săpunaru, Grigore, Prepeliţă, Hoban, Pintilii, Stancu, Keşeru – nu toţi sunt convocaţi acum), iar unii dintre ei nu strălucesc nici la echipele de club.

2. FRF şi Daum stabilesc termenii unei despărţiri şi echipa naţională intră cât mai curând pe mâna unui alt tehnician, care va încerca să o revigoreze, având la dispoziţie mai bine de un an de zile până la debutul în următoarele preliminarii. Trebuie ţinut cont că date pentru meciuri amicale sunt destul de puţine în fiecare an şi ele trebuie fructificate, iar câteva jocuri în plus pentru un alt antrenor pot cântări decisive pe viitor.

Nici prima nici cea de-a doua variantă nu garantează succesul, deoarece aria de selecţie este aceeaşi, e greu de crezut că jucători de valoare vor apărea peste noapte, iar fotbalul românesc va deveni dintr-o dată un mediu performant. O variant de compromis însă, gen să rămână Daum până la finalul preliminariilor şi apoi să vedem ce se va întâmpla, e cel mai prost scenariu posibil şi nu ar însemna decât o încurcătură de ambele părţi.

A refuzat banii arabilor

Înaintea meciului cu Polonia, Daum şi-a exprimat destul de clar poziţia, lăsând de înţeles că nu are de gând să plece singur: "Acum două săptămâni a fost pe masă o ofertă de 2,5 milioane de euro din ţările arabe. Dar nu mă duc în zona arabă pentru 2 milioane în plus. Nu alerg după banii din zona arabă. Trebuie să înţelegem că sunt lucruri şi valori mai importante decât banii. Credeţi că dacă îmi dau eu demisia va fi un pas înainte pentru fotbalul românesc? Credeţi că jucătorii actuali vor evolua mai bine? Vor apărea alţi jucători? Eu nu cred. Sunt dezamăgit de ceea ce am găsit la nivelul Ligii 1. Eu ştiam că fotbalul este sportul numărul 1 în România. Este o provocare să fiu parte din acest proces, de creştere al fotbalului. Dacă vom continua acest proces, ne vom bate cu echipe de nivel mediu în scurt timp", a spus neamţul.

El a anunţat şi cum vede România în meciul cu Polonia, folosind foarte des cuvântul trebuie. "Este important că avem o şansă să ne calificăm. Nu contează dacă procentajul şanselor de calificare este mare sau nu. Trebuie să jucăm până la maximum. Dacă facem asta, vine şi rezultatul. Avem în faţă o echipă puternică a Poloniei. Trebuie să ne depăşim limitele. Trebuie să apărăm bine şi să avem o defensivă bună. Trebuie să avem ocazii de a marca şi să înscriem. Vrem să avem controlul partidei. Antrenăm capacitatea de finalizare a fiecărui jucător. Am lucrat mai multe registre tactice. Avem mai multe opţiuni de joc. Ne putem adapta în timpul meciului, în funcţie de cum evoluează meciul. Nu contează cum vom juca, contează poziţionarea jucătorilor şi cum joacă aceştia. Trebuie să fim compacţi şi conectaţi. Avem mulţi jucători de calitate şi sunt tot mai buni în fiecare zi. Cred în echipă. Comunicarea este foarte importantă. Trebuie mereu să le spunem jucătorilor ce fac bine şi ce nu fac rău", a precizat Daum, care are o singură victorie pa banca naţionalei: 5-0 în Armenia.



Grigore e accidentat, Alibec incert

La Varşovia, România nu poate conta pe serviciile fundaşului Dragoş Grigore. Acesta a suferit o ruptură musculară şi a părăsit cantonamentul echipei naţionale. Probleme de sănătate acuză şi Denis Alibec, el având o pubalgie care îl supără de mai mult timp. Alibec este deocamdată incert, o decizie în privinţa folosirii lui urmând să se ia zilele viitoare.



Polonia – România

Echipe probabile:

Fabianski - Piszczek, Pazdan, Cionek, Jedrejczyk - Krychowiak - Blaszczykowski, Linetty, Zielinski, Grosicki -Lewandowski

Antrenor: Adam Navalka

Tătăruşanu - Benzar, Chiricheş, Săpunaru, Toşca - Pintilii, R. Marin, N. Stanciu, Chipciu – Fl. Andone, B. Stancu

Antrenor: Christoph Daum

Arbitru: Ruddy Buquet (Franţa)

Grupa E

Sâmbătă: Kazahstan - Danemarca, ora 19.00, Polonia - România, ora 21.45, Muntenegru - Armenia, ora 21.45

CLASAMENT

Polonia 5 4 1 0 12-6 13

Muntenegru 5 2 1 2 10-6 7

Danemarca 5 2 1 2 7-5 7

ROMÂNIA 5 1 3 1 6-4 6

Armenia 5 2 0 3 6-10 6

Kazahstan 5 0 2 3 3-13 2

Polonia n-a pierdut de 12 meciuri

Naţionala Poloniei traversează o perioadă foarte bună şi are la momentul actual o generaţie de excepţie. Polonezii sunt neînvinşi de 12 meciuri, ultima dată pierzând anul trecut, într-un amical contra Olandei. În lotul echipei sunt doar şase jucători din campionatul intern, restul provenind de la cluburi mari din Europa: Lewandowski (Nayern Munchen), Fabianski (Swansea), Piszczek (Dortmund), Cionek (Palermo), Krychowiak (PSG), Blaszczykowski (Wolfsburg), Linetty (Sampdoria), Zielinski şi Milik (Napoli), Grosicki (Hull City).