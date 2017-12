CALCULE Se văd chiar semifinalele? Câştigarea grupei scoate din calea naţionalei de handbal a României încă un adversar extrem de dificil

România va juca diseară, de la ora 19.00, ultimul meci din grupă, urmând a întâlni Franţa, însă meciul contează doar pentru adversarele noastre, deoarece Neagu şi compania sunt deja câştigătoarele grupei. În oprimi, România va juca fie împotriva Cehiei, fie împotriva Ungariei. Cele două formaţii au meci direct diseară şi sunt la egalitate de puncte. În caz de remiză, Ungaria va termina pe locul 3 în Grupa B, iar noi vom întâlni Cehia, care are golaveraj mai slab.

Presupunând că trecem de optimi, România va juca în sferturi cu învingătoarea din optimea de finală care opune locul trei din Grupa C cu locul doi din Grupa D. Programul ne avantajează pentru că evităm Rusia, campioana olimpică de la Rio de Janeiro, unde a reuşit să elimine Norvegia, stăpâna absolută a handbalului feminin. Rusia e lider în Grupa C şi nu poate cădea mai jos de locul doi, nici măcar dacă pierde azi cu Danemarca. Situaţia e destul de încurcată în Grupele C şi D, dar sigur e că nu putem da peste rusoaice. Vom juca probabil cu învingătoarea din meciul Danemarca/Muntenegru/Brazilia/Japonia vs Germania/Serbia/Coreea de Sud/Olanda.

Mergând chiar mai departe, pe linia avantajelor se înscrie şi faptul că putem întâlni Norvegia abia în finală, deoarece actuala campionaă mondială se află pe ceallată parte a tabloului. În semifinale, dacă trecem de aceste două hopuri, optimi şi sferturi, cel mai probabil vom da peste Rusia. Există şi o variantă mega-favorabilă, în care Rusia pierde azi cu Danemarca, termină pe locul doi în grupă şi e aruncată pe partea de tablou a Norvegiei.

Dacă ar fi să ne luăm după meciurile de până acum, la acest Mondial există trei mari favorite: Norvegia, România şi Rusia, singurele echipe neînvinse. Dintre ele însă, doar România şi-a asigurat locul 1 în grupă, înaintea ultimului meci.

Situaţia în grupele de la CM

Se mai joacă azi:

Grupa A: România - Franţa, Angola - Paraguay - Spania - Slovenia

Grupa B: Cehia - Ungaria, Argentina - Polonia, Norvegia - Suedia

Grupa C: Japonia - Tunisia, Brazilia - Muntenegru, Rusia - Danemarca

Grupa D: Serbia - Coreea de Sud, Germania - Olanda, China - Camerun

Primul criteriu de departajare în caz de egalitate este meciul direct, apoi golaverajul

În optimi se joacă astfel: A1-B4 (poziţia României), A2-B3, A3-B2, A4-B1 şi C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1.

În sferturi: A1-B4 (poziţia României) joacă cu învingătoarea din C3-D2.