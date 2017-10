CALCULE Toate scenariile posibile în grupa Simonei Halep. Cum se poate califica azi jucătoarea noastră în semifinale, la Turneul Campioanelor

Halep se califică automat în semifinale în cazul unei victorii, această variantă nedepinzând de rezultatul celuilalt meci. Dacă Halep învinge, indiferent de rezultatul meciului dintre Caroline Garcia şi Caroline Wozniacki, ea este în penultimul act al competiţiei, de pe locul doi, şi o va întâlni pe Karolina Pliskova.

Există şi varianta ca Simona să ajungă în semifinale, chiar dacă pierde cu Svitolina, dar ea trebuie să îi ia acesteia un set. Iar în meciul celălalt, Garcia să piardă cu Wozniacki. Simona este cumva avantajată şi de program, deoarece primul meci al zilei este cel dintre Garcia şi Wozniacki şi ea va şti la ora la care va intra pe teren ce variante are pentru a merge mai departe.

Svitolina are 2-1 la întâlnirile directe

Adversara de azi a Simonei, ucraineanca Elina Svitolina, nu este o necunoscută pentru Halep. Cele două s-au întâlnit de trei ori în WTA, toate meciurile fiind consemnate anul acesta. Svitolina, prima ucraineancă care pătrunde în Top 10 WTA, ocupanta locului patru în acest moment, o conduce pe Halep cu 2-1, învingând-o la Toronto (semifinală) şi Roma (finală) şi pierzând la Roland Garros (sfert de finală). 2017 este cel mai bun an din cariera ei, an în care a câştigat cinci dintre cele nouă trofee pe care le are în palmares. Ea a câştigat la Toronto, Roma, Istanbul, Dubai şi Taipei, iar la Grand Slamuri cel mai bun rezultat a fost sfertul de finală de la Roland Garros, unde a fost învinsă de Halep.

Clasament Grupa Roşie

1. Wozniacki 2 victorii 4-0 la seturi

2. Halep 1 victorie - 1 înfrîngere 2-2 la seturi

3. Garcia 1 victorie - 1 înfrângere 2-3 la seturi

4. Svitolina 2 înfrângeri 1-4 la seturi

Programul meciurilor de azi:

ora 11.00 Caroline Garcia - Caroline Wozniacki

ora 14.30 Simona Halep - Elina Svitolina

Toate scenariile posibile

Halep câştigă, Wozniacki câştigă

Halep - Svitolina 2-0, Wozniacki- Garcia 2-0 Se califică WOZNIACKI (locul 1) şi HALEP (locul 2)

Halep - Svitolina 2-1, Wozniacki – Garcia 2-0 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep - Svitolina 2-0, Wozniacki -Garcia 2-1 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep - Svitolina 2-1, Wozniacki - Garcia 2-1 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep face două victorii, Wozniacki trei, Garcia rămâne cu una, Svitolina cu niciuna.

Halep câştigă, Garcia câştigă

Halep - Svitolina 2-0, Garcia - Wozniacki 2-0 Se califică WOZNIACKI (locul 1) şi HALEP (locul 2)

Halep - Svitolina 2-1, Garcia - Wozniacki 2-0 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep - Svitolina 2-0, Garcia - Wozniacki 2-1 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep - Svitolina 2-1, Garcia - Wozniacki 2-1 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep face două victorii, Garcia tot două, Wozniacki două, Svitolina niciuna. Pentru primele locuri se face un clasament în trei. Primul criteriu este setaverajul, la care Wozniacki este peste cele două orice ar fi, pentru că are două victorii cu 2-0. Există o singură variantă prin care Halep şi garcia pot ajunge la egalitate. Simona să bată cu 2-1 la seturi, iar Garcia cu 2-0. Ele ar fi la egalitate la setaveraj, 4-3, dar al doilea criteriu d edepartajare este meciul direct, pe care Simona l-a câştigat.

Halep pierde, Wozniacki câştigă

Svitolina - Halep 2-0, Wozniacki - Garcia 2-0 Se califică WOZNIACKI (locul 1) şi SVITOLINA (locul 2)

Svitolina - Halep 2-0, Wozniacki - Garcia 2-1 Se califică WOZNIACKI şi SVITOLINA

Svitolina - Halep 2-1, Wozniacki - Garcia 2-0 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Svitolina - Halep 2-1, Wozniacki - Garcia 2-1 Se califică WOZNIACKI şi HALEP

Halep rămâne cu o victorie, la fel şi Svitolina şi Garcia, Wozniacki face trei victorii. Se face iar un clasament în trei, iar simona are nevoie de set câştigat cu Svitolina pentru a merge mai departe, Dacă ucraineanca o bate cu 2-0 atunci aceasta va urca în semifinale, chiar dacă a pierdut primele două partide. E singura şansă a Svitolinei de a se califica.

Halep pierde, Garcia câştigă:

Svitolina - Halep 2-0, Garcia - Wozniacki 2-0 Se califică GARCIA (locul1) şi WOZNIACKI (locul 2)

Svitolina - Halep 2-0, Garcia - Wozniacki 2-1 Se califică GARCIA şi WOZNIACKI

Svitolina - Halep 2-1, Garcia - Wozniacki 2-0 Se califică GARCIA şi WOZNIACKI

Svitolina - Halep 2-1, Garcia - Wozniacki 2-1 Se califică GARCIA şi WOZNIACKI

Dacă Halep pierde, ea şi Svitolina vor avea câte o victorie, iar Garcia şi Wozniacki câte două victorii. La egalitate între două jucătoare contează meciul direct. E varianta prin care Simona termină pe ultimul loc, iar Garcia pe primul.

Câştigătoarea Grupei Roşii o va întâlni în semifinale pe Venus Williams, iar ocupanta locului doi pe Karolina Pliskova. Semifinalele sunt programate sâmbătă, iar finala duminică.