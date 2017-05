Burleanu, ofertă interesantă pentru Prunea. Ce anunţă actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal

Solidaritatea financiară a născut controverse mari în fotbalul românesc. Decât să dea echipele din Liga I bani pentru Ligile inferioare, mai bine să dea FRF, din sumele primite de la UEFA, a propus Prunea. Lucrul acesta se întâmplă deja, spune Burleanu.

"Daca consideră că veniturile sau cel puţin veniturile mele sunt mai mari decat ale lui, îi propun sa facem schimb. Si mai mult, diferenta o investim in centrul de copii si juniori de la Iasi", a spus Burleanu.

Certurile dintre cei doi nu se vor incheia prea devreme. Burleanu nu-si simte in pericol postul: "O să vedeti nu numai in urmatoarele 12 luni, dar si in cel de-al doilea si cel de-al treilea mandat foarte multe proiecte. Nu eu sunt cel convins, ci cluburile. Si ma refer la cele mai multe dintre cluburi care sunt convinse in momentul de fata ca aceasta e directia in care fotbalul romanesc trebuie sa mearga".