Jucătoare de tenis celebră, îndrăgostită de băiatul cunoscut pe Internet? Povestea de pe Twitter continuă în viaţa reală

În urmă cu un an, jucătoarea de tenis canadiană a răspuns provocării unui fan pe Twitter. În timpul Superbowlului american, acesta a întrebat-o dacă e de acord să meargă la o întânire cu el, în cazul în care New England Patriots câştigă finala cu Atlanta Falcons. Patriots erau mult în spate în acel moment, iar Bouchard a acceptat.

Patriots au întors meciul, iar Bouchard şi fanul ei au mers împreună la un meci de baschet. Însă povestea a mers mai departe, iar cei doi au continuat să posteze imagini cu ei împreună, inclusiv de acasă de la tenismenă.

La noapte e SuperBowl 52, New England Patriots versus Philadelphia Eagles, iar Bouchard şi John Goherke au primit o invitaţie de a urmări jocul împreună, invitaţie acceptată cu braţele deschise de amândoi.

Going to be taking over @NFLCanada’s Twitter with John to answer your questions at 11am CT TOMORROW! Get yours in NOW using the hashtag #SuperBowlDate!!! pic.twitter.com/vNDasiy0z1