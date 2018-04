„Bomba“ de la miezul nopţii: Gigi Becali şi-a anunţat retragerea din fotbal. Ce l-a îndemnat să dea bir cu fugiţii

Vremuri grele urmează pentru Gigi Becali, cel care s-a autointitulat, cândva, un „războinic al luminii“. După ce l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu în ultimele săptămâni, patronul FCSB şi-a dat seama, astăzi, că trebuie să convieţuiască în fotbal cu acesta pentru încă patru ani.





Speriat de perspectiva unei răzbunări a lui Burleanu, motiv pentru care FCSB ar putea avea de suferit, Gigi Becali şi-a anunţat retragerea din fotbal printr-o intervenţie pe care a avut-o la Antena 3.





Ce a spus Gigi Becali?





*Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangenţă. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul.





*Clubul va trimite la Federaţie şi la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieşit Burleanu preşedinte. Dacă vreţi e şi un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin şi futsalul…





*Nu mai vreau să mă pronunţ şi să fac păcate. Un lucru e clar. E clar că (nr. - Răzvan Burleanu) a avut sprijin şi de la dânşii (n.r. - SRI). Eu spun ce am citit. E clar că s-a folosit şi de funcţie.





*Uite că şi la fotbal vă controlăm. Ca să ne demonstreze că ne controlează în toate domeniile de activitate, uite vă pun şi şef la FRF (n.r. – serviciile). Mă retrag. De ce? Că ei pot spune aşa, treci la Comisii, te depunctăm. Uite că nu poţi, m-am retras. Eu nu mai sunt la Steaua, e familia mea. Nu mai finanţez, nu mai am nicio legătură. E oficial. M-am retras, ca să pot spune ce vreau eu. Ei vor să pună pumnul în gură.