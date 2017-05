Avertismentul lui Halep: ce a spus Simona înainte de a treia semifinală consecutivă şi ce urmează pentru ea

Simona Halep s-a calificat, relativ lejer, după partida cu Annet Kontaveit (Estonia, 68 WTA), iar asta în ciuda faptului că adversara ei venea după o serie excelentă.





Până la confruntarea cu Halep, Kontaveit trecuse, în primele trei runde, de Petkovici, Kerber şi Lucic-Baroni.





La scurt timp după victoria din sferturi, constănţeanca de 25 de ani a vorbit pentru Digi Sport, postul care transmite turneul de la Roma în România.





Ce a spus?





„Mă simt bine, sunt mulţumită de felul în care joc. La Madrid, n-am jucat cel mai bun tenis al meu. Aici, joc mai bine şi mă simt cel mai bine din tot acest an. Trebuie însă să am grijă de corpul meu.





Madrid e locul perfect unde pot juca, mă ajută suprafaţa. Aici, mă simt bine. Nu mă plictisesc să câştig, e frumos. Astăzi, a fost un meci bun, dar pot să spun că puteam termina mai rapid, doar că am greşit câteva scurte, a întors, a revenit pentru câteva game-uri, e foarte puternică, a jucat foarte, foarte bine. Am ştiut că dacă o să lovesc cât mai la limită, acest lucru o s-o deranjeze. Cred că aici m-am descurcat foarte bine“, şi-a început Halep discursul.





Totuşi, ea a lăsat de înţeles că, înainte de semifinale, epuizarea fizică a început să o afecteze.





„Mă simt un pic obosită, din ce în ce mai obosită, de la o zi la alta, dar victoriile mă fac să nu mă gândesc la asta şi intru pe teren să fac tot ceea ce pot. E o semifinală, nimeni n-are nimic de pierdut. Va fi greu. Nu pot spune multe, mă simt obosită“, a afirmat Simona.





Ea a explicat ce urmează pentru ea, după întrecerea de la Roma: „ După acest turneu, mă duc la Paris unde mă voi antrena. Vacanţă voi avea după Wimbledon, probabil“.