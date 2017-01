Australian Open 2017 - Anunţ important făcut de Irina Begu după ce a fost eliminată în turul II la Melbourne

Vizibil afectată, Irina Begu, a mărturisit după meci că nu se aştepta la un asemenea rezultat şi nu îi explică ce s-a întâmplat. "Am jucat slab, am servit foarte prost şi nu am returnat aşa cum trebuia. evident că sunt frustrată, deoarece am avut două mingi de set şi intram în decisiv. M-a deranjat şi vântul care a bătut. Eu sunt o jucătoare mai înaltă şi la serviciu arunc mingea mai sus. de câteva ori a luat o traiectorie ciudată. nu caut scuze inutile, dar când joci pe terenurile secundare de multe ori te loveşti de problema vântului", a spus Irina, care nu pleacă de la Melbourne.

Ea va juca la dublu împreună cu spanioloaica Lara Arruabarena, dar şi la dublu mixt, alături de Horia Tecău. "Ieri am decis asta împreună. Am mai jucat la Rio, la Olimpiadă. pentru mine e o onoare să joc alături de Horia. Sper să reuşim ceva împreună", a mai afirmat Begu. Ea a pus sub semnul întrebării participarea la meciul de FED Cup, din februarie, în care România va întâlni Belgia, dar mai degrabă s-ar părea că nu va va juca. "Nu ştiu ce să spun acum, să vedem în funcţie de program. Sigur voi merge la Sankt Petersburg, apoi să vedem ce va fi între Doha şi Dubai".

În condiţiile în care prezenţa Simonei Halep este incertă, absenţa Irinei Begu de la meciul de FED Cup ar putea să amplifice problemele României la partida din februarie.