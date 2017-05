Atac fără precedent al lui Răzvan Burleanu la adresa unui posibil viitor contracandidat: „Comportamentul tău public e similar celui de şantajist!“

"De când e consilier, domnul Balaj pare că ştie tot. Nu ştie însă foarte multe. Domnul Balaj nu ştie ce înseamnă curtoazie instituţională. Pentru că nu a deţinut o funcţie în administraţie, iar cea de preşedinte AJF este mai degrabă decorativă în cazul lui, fiind de notorietate printre colegii noştri că nu prea are de-a face cu Asociaţia Judeţeană. Domnul Balaj nu ştie că e de bun simţ să mulţumeşti celor cu care ai colaborat, oficialilor care au reuşit să deblocheze o situaţie care afecta grav sportul românesc. Cristi Balaj nu ştie că am avut întâlniri cu domnul ministru Dunca înainte ca fostul arbitru să fie adus la MTS de unul dintre concitadinii săi (cam la acest fapt se rezumă deocamdată competenţa sa administrativă…). Înţeleg că îşi doreşte să îşi construiască o legitimitate administrativă, dar să nu confunde interesele sportului cu interesele personale de campanie! Am încercat să înţeleg de unde vine această ţâfnă a domnului Balaj care, în loc să se bucure că FRF reuşeşte să contribuie la dialogul public pe marginea unei legi importante, se arată foarte contrariat", a scris Burleanu pe Facebook.

Burleanu consideră că Balaj are un orgoliu exacerbat şi un interes propriu. "Aşa cum te cunoaştem toţi, Cristi, a fost probabil greu pentru tine să accepţi că în fotbal există oameni care chiar au competenţe juridice, nu doar titluri administrative. Află că avem la FRF o echipă dedicată care a lucrat pe diferite modificări legislative şi al cărei raport de activitate îl poţi citi. Greu ţi-a fost şi vara trecută să accepţi să oficiezi la Euro 2016, să reprezinţi România, în brigada lui Ovidiu Haţegan, pentru „a nu-ţi strica imaginea” întrucât erai doar arbitru adiţional. Pui mai presus interesele tale personale, imaginea de campanie, decât cele ale sportului, încercând să te poziţionezi ca un influenţator, deşi noi ştim care sunt competenţele tale. Cam la fel a fost cred şi cu solicitarea ta de a primi un salariu special, doar pentru tine, ca să accepţi să continui în arbitraj. Cum era vorba aceea? Interesul poartă fesul? Mai văd că, deşi eşti un oficial al MTS, comportamentul tău public e similar celui de şantajist: anunţi că „eşti în posesia dovezii” prin care FRF solicita eliminarea dreptului de vot al asociaţiilor judeţene. Îţi recomand să te uiţi mai bine, să citeşti de mai multe ori documentul pe care îl invoci, pentru că s-ar putea să-şi schimbe sensul dacă nu îl vei privi cu coada ochiului de om în campanie".

Pentru Burleanu, Cristian Balaj dă dovadă de prea multă vanitate: "Cristi, dacă ai ceva de spus în campania care va fi, nu lovi în fotbal şi în ceea ce face FRF pentru fotbal! Vino cu proiecte şi cu argumente, nu cu frustrări şi tresăriri de orgoliu. Vorbeşti despre ROAF fără ca să ştii că anul trecut am avut un întreg proces de ajustare al regulamentelor la care au participat inclusiv reprezentanţii LPF, în mai multe rânduri. Dar, deh, e mai uşor să arunci pisica, precum (in)Justin Ştefan, sau să dai cu piatra. Cristi, îţi recomand să priveşti faptele! Ca să nu ajungi cumva să crezi în „poveştile nemuritoare” ale unui „maestru” zaharisit al presei alături de care împărtăşeşti aceleaşi nostalgii pentru „legaţii” fotbalului. Aşa declarai prin ianuarie, când gândul îţi zbura la Cristi Borcea şi Gheorghe Ştefan, când te ardea dorul de ei, penalii fenomenului alături de care spuneai că „ai lucrat pentru binele fotbalului”. Deocamdată, aşteptăm să ne spui dacă a fost sau nu ofsaid sau dacă mingea a ieşit din suprafaţa de joc. Pentru că, vorba românului, mai e mult până departe! Mult prea multă vanitate".