Astra - CFR 0-1 şi Craiova - Dinamo 2-2: Remiză cu scandal. Mutu cere pedeapsă exemplară pentru un străin

Formaţia finanţată de Gigi Becali a mai scăpat de o rivală în lupta pentru titlu cu trei runde înainte de terminarea campionatului.



Dinamo a fost egalată în minutul 90+2, la Severin, în condiţiile în care CS U Craiova a jucat în zece oameni din minutul 88, după ce Alexandru Mateiu a văzut „roşu“ pentru o intrare cu talpă la Dan Nistor. Meciul s-a încheiat egal, scor 2-2 (Ivan 13, Zlatinski 90+2 / Romera 56, Nistor 81).



La Giurgiu, Astra a cedat şi în faţa celor de la CFR Cluj, scor 0-1 (Deac 51). Ardelenii speră de acum cu şanse reale la locul 2.



Contra, „turbat“: „Cu Steaua v-aţi pus capră, cu noi vă daţi viaţa!“



Imediat după terminarea meciului dintre CS U Craiova şi Dinamo, pe teren a izbucnit un conflict între cele două tabere. Totul a plecat de la bucuria ostentativă a bulgarului Zlatinski, cel care a înscris golul egalizator în prelungiri. Fotbalistul Craiovei a fost la un pas de bătaie cu Cosmin Contra şi cu fundaşul „câinilor“, Romera. Drept urmare, centralul Istvan Kovacs le-a acordat „roşu“ celor doi fotbalişti după terminarea jocului.



Contra nu s-a potolit însă nici în zona vestiarelor şi a fost surprins de camerele de la Digi Sport, urlând spre cei de la CS U Craiova: „Jegurilor, cu Steaua v-aţi pus capră, cu noi vă daţi viaţa!“.



Antrenorul roş-albilor a fost la fel de vehement şi în faţa jurnaliştilor: „Cei de la Craiova trebuie să aibă mai mult respect pentru clubul Dinamo. Dacă e ura istorică faţă de club, ar trebui să aibă respect faţă de mine. La gol, a venit (n.r. - Zlatinski) în faţa băncii noastre şi ne-a înjurat un pic. Se tramsmite de la club. M-aş fi bucurat să aibă această răutate şi în celelalte meciuri“.



Adrian Mutu (director general Dinamo): Aici îl felicit pe Cosmin, pentru că eu nu cred că puteam să mă abţin dacă (n.r. - Zlatinski) era faţă în faţă cu mine, mai ales după cum s-a dus el la Cosmin apoi. Acestea sunt nişte lucruri care vin doar de la jucătorii străini care vin la noi în campionat. Eu am jucat în străinătate, dar nu mi-am permis niciodată să fac astfel de gesturi, mai ales dacă pe bancă era o legendă a fotbalului din acea ţară, aşa cum e Cosmin. Aş vrea să văd conducătorii Craiovei că iau atitudine şi îl pedepsesc pe acest jucător. El nici măcar nu ştie cine e Contra. El nici măcar n-a îmbrăcat un jambier la echipele la care a jucat Contra. De ce să se abţină? Eu îi înţeleg frustrarea lui Cosmin. Eşti egalat în minutele de prelungire, te provoacă un jucător...Cu toţii ştim temperamentul lui Cosmin, e o persoană vulcanică în spiritul pozitiv. Trebuie să apreciem lucrul ăsta, pentru că s-a abţinut şi a demonstrat că e mai mare decât el şi în afara careului. Toţi cei care am jucat fotbal ştim ce înseamnă să ne egaleze în minutele de prelungiri. Mai bine ne dau trei şi ne ducem la culcare.



Play-off, etapa a 7-a



1. FCSB 37 puncte

2. Viitorul 34

3. Dinamo 33

4. CFR Cluj 33

5. CS U Craiova 28

6. Astra 26



Luni: FCSB - Viitorul 20.30, Digi Sport, Dolce Sport, Look TV