Armeanul Karamian s-a făcut american. Gemenii în vârstă de 37 de ani locuiesc pentru prima oară în ţări diferite

Vi-i mai amintiţi pe gemenii Karamian? Artiom şi Arman au fost transferaţi de Rapid în 2004, la recomandarea lui Mihai Stoichiţă, şi de atunci s-au îndrăgostit de România.

Cei doi s-au impus în fotbalul românesc şi se numără printre cei mai valoroşi şi consecvenţi fotbalişti străini care au evoluat în Liga I. În 2016 însă, pentru a doua oară în viaţă, gemenii Karamian s-au despărţit. Prima oară s-a întâmplat în 2005, când giuleştenii au hotărât să-l păstreze doar pe Artiom în echipă, iar pe Arman l-au împrumutat succesiv la FC Braşov, Gloria Bistriţa şi Ceahlăul Piatra Neamţ. Din această cauză, Artiom a şi refuzat să-şi mai prelungească contractul cu Rapid şi a plecat împreună cu fratele său la Poli Timişoara. Karamienii şi-au încheiat cariera în vara anului 2014, la FC Clinceni, în eşalonul secund.

Stabiliţi la Chiajna, ei şi-ar fi dorit să mai joace, dar ofertele bune s-au lăsat aşteptate. I-a căutat inclusiv Gandzasar Kapan, din Armenia natală, însă gemenii n-au mai vrut să plece din România. Deveniţi cetăţeni români cu acte în regulă în noiembrie 2014, Artiom şi Arman s-au apucat de antrenorat la Concordia Chiajna, unde li s-au dat pe mână grupele 2003 şi 2005.

În urmă cu puţin timp, după ce a câştigat la „Loteria Vizelor”, Artiom s-a hotărât însă să-şi încerce norocul în Statele Unite şi s-a stabilit la Glendale, în apropiere de Los Angeles. Locul n-a fost întâmplător, pentru că în acea zonă există o comunitate armenească puternică. Din cei aproximativ 480.000 de armeni care locuiesc în State, aproape jumătate se află cantonaţi acolo. Deocamdată Arman n-are de gând să-şi urmeze fratele, el având şi de gestionat şi afacerea pe care familia şi-a deschis-o în România, o şaormerie cu specific armenesc în buricul Capitalei.

Artiom are patru copii, Arman doar trei

Fraţii Karamyan au împreună nu mai puţin de şapte copii, toţi născuţi în România! Artiom are trei fete, Alia (6 ani), respectiv gemenele Mari şi Ani (2 ani), dar şi un băiat, Arsen (8 ani), în timp ce Arman are trei băieţi, Surik (12 ani), Mher (11 ani) şi David (8 ani). Toţi băieţii familiei sunt fotbalişti şi au fost legitimaţi până în vară la Concordia Chiajna. Între timp, Arsen, plecat cu tatăl său, joacă la Glendale Football Club, câştigând recent o competiţie de juniori din Los Angeles.

Arman joacă la Voinţa Crevedia

Rămas singur pe meleagurile româneşti, Arman Karamian a răspuns prezent chemării fostului său coechipier de la Rapid şi Poli Timişoara, Valentin Bădoi, care e antrenor-jucător la Voinţa Crevedia, în Liga a IV-a Ilfov. Alături de Arman, Voinţa i-a legitimat şi pe alţi fotbalişti cu state vechi în Liga I, precum Vali Negru, Stelian Stancu - care este totodată şi antrenor secund, Bogdan Pătraşcu, Gigel Bucur, Nicolae Zuluf şi Dan Balauru. Sezonul trecut, Voinţa Crevedia a câştigat campionatul în Ilfov, numai că a pierdut barajul de promovare în Liga a III-a, în faţa celor de la Flacăra Moreni (2-2 şi 0-3).

Arman Karamian

Data naşterii: 14.11.1979 (Erevan)

Post: atacant

A jucat la: Arabkir Erevan, Pyunik Erevan, Kilikia Erevan, Panahaiki Patras, Arsenal Kiev, Rapid Bucureşti, FC Braşov, Ceahlăul Piatra Neamţ, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara, Steaua Bucureşti, Unirea Urziceni, ACS Buftea, FC Clinceni, Voinţa Crevedia

Meciuri/goluri Liga I: 111/31

La naţionala Armeniei: 49/5

Artiom Karamian

Data naşterii: 14.11.1979 (Erevan)

Post: mijlocaş stânga

A jucat la: Arabkir Erevan, Pyunik Erevan, Kilikia Erevan, Panahaiki Patras, Arsenal Kiev, Rapid Bucureşti, Poli Timişoara, Steaua Bucureşti, Unirea Urziceni, ACS Buftea, FC Clinceni

Meciuri/goluri Liga I: 154/17

La naţionala Armeniei: 51/2

Şi Duckadam a câştigat la „Loteria Vizelor”, dar nu s-a adaptat

Fostul mare portar al Stelei, Helmuth Duckadam, a câştigat şi el la „Loteria Vizelor” în anul 2003, însă nu s-a adaptat pe tărâm american. El s-a stabilit alături de prima soţie, Ildiko, şi de fiica lor, Brigitte, în oraşul Phoenix, Arizona, unde locuiau deja două verişoare ale lui Ildiko. „Dacă am intrat în joc, am decis să o facem până la capăt. Am completat actele primite şi le-am trimis. Soţia a vrut să mergem, spunea că acolo e altfel viitorul pentru copii. Eu am fost mai circumspect. Când eram cu viza în mână şi trebuia să ne luăm bilet de avion, i-am propus soţiei să nu mai plecăm. Ea a insistat şi atunci am cedat”, a povestit Duckadam. „Eroul de la Sevilla” s-a întors însă în ţară după un an, simţind că este o povară pentru familia sa. „În Arizona nu existau cluburi de fotbal, nu aveam nicio şansă să mă angajez”, şi-a reamintit fosta glorie stelistă. Duckadam s-a despărţit de prima soţie, care a rămas în Phoenix şi s-a recăsătorit cu Alexandra, iar în prezent este preşedinte onorific al clubului Steaua.