ANALIZĂ Ce se întâmplă cu Andy Murray? Turneul de la Wimbledon poate schimba din nou liderul mondial ATP

Nu doar tenisul feminin, în care România este ancorată puternic graţie Simonei Halep şi celorlalte jucătoare din circuit, trece prin schimbări radicale în 2017. Cam ceea ce se întâmplă la fete se întâmplă şi la băieţi, cel puţin din punct de vedere al celor care conduc în ierarhii. Angelique Kerber, liderul feminin, are un an extrem de slab, cu doar o finală jucată, iar Andy Murray, omologul ei din competiţia masculină, nu e nici el departe de aceeaşi situaţie. Murray a câştigat totuşi un titlu anul acesta, dar e departe de pretenţiile unui lider ATP şi ultima sa “ispravă” dovedeşte că rămâne în continuare în criză.

Andy a dat cu “bâta în baltă” chiar la debutul din sezonul pe iarbă şi chiar în faţa propriilor fani, la Londra, acolo unde era câştigătorul ultimelor două ediţii a "Aegon Championships at Queen's". El a fost învins de Jordan Thompson, numărul 90 ATP, în primul tur, 7-6, 6-2, după o oră şi 44 de minute de joc. Cu această înfrângere s-a oprit şi seria de 14 victorii consecutive pe iarbă a scoţianului, care este deţinătorul Wimbledonului. Pentru Thompson a fost cea mai importantă victorie a carierei. Australianul a intrat pe tabloul principal ca lucky loser, nu mai câştigase niciun meci pe iarbă pe un tablou principal ATP şi nu mai bătuse niciodată un jucător din top 5. Lovitura este destul de grea pentru Murray, în condiţiile în care la Queen’s nu mai pierduse în primul tur din 2006.

Ameninţat de Nadal

Poate fi însă un semnal de alarmă serios în perspectiva Wimbledonului, acolo unde Murray are de apărat 2.000 de puncte. Deşi este considerat un specialist pe iarbă, raportat la ceea ce s-a petrecut în 2017, există şanse reale ca turneul londonez să se termine cu o schimbare de lider ATP. Mai ales că, Rafael Nadal, cel mai în formă jucător din actualul sezon, nu a participat anul trecut la Wimbledon şi nu are nimic de apărat, toate punctele pe care le va lua anul acesta urmând să se aşeze peste ce are acum. Pe iarba londoneză va reveni şi Roger Federer, care s-a odihnit în ultimele două luni, după un început fulminant de an. Federer are şapte trofee la Wimbledon şi marea sa provocare este de a mai câştiga unul, caz în care îl va depăşi pe americanul Pete Sampras, unul dintre idolii săi, care a triumfat tot de şapte ori la Londra.

Eliminarea din primul tur a lui Murray reduce şi suma pe care acesta o va dona în scopuri umanitare. Sportivul anunţase înaintea începerii turneului că va oferi toţi banii pe care îi va câştiga la Queen's victimelor incendiului din clădirea londoneză Grenfell Tower. Astfel la acestea vor ajunge doar 13.500 de euro, mult sub cei aproape 400.000 de euro cât ar fi ajuns dacă îşi adjudeca turneul. După cum se ştie în urma incendiului izbucnit la Grenfell Tower şi-au pierdut viaţa sau sunt date dispărute 79 de persoane.

Turneul de la Wimbledon se desfăşura între 3 iulie şi 16 iulie şi va fi transmis de Eurosport

9 înfrângeri are Andy Murray în 2017 şi doar 21 de victorii obţinute în acest an

Andy Murray în 2017

Queens turul I 6-7, 2-6 cu Jordan Thompson (90 ATP)

Roland Garros semifinale 7-6, 3-6, 7-5, 6-7, 1-6 cu Stan Wawrinka (3 ATP)

Roma turul II 2-6, 4-6 cu Fabio Fognini (29 ATP)

Madrid turul III 3-6, 3-6 cu Borna Corici (59 ATP)

Barcelona semifinale 2-6, 3-6, 4-6 cu Dominic Thiem (9 ATP)

Monte Carlo turul III 6-2, 2-6, 5-7 cu Alberto Vignolas (24 ATP)

Indian Wells turul II 4-6, 6-7 cu Vasek Pospil (129 ATP)

Dubai câştigător 6-3, 6-2 cu Fernando Verdasco (35 ATP)

Australian Open optimi 5-7, 7-5, 2-6, 3-6 cu Misha Zverev (50 ATP)

Doha finală 3-6, 7-5, 4-6 cu Novak Djokovici (2 ATP)

Top 10 ATP

1. Andy Murray (Anglia) 9.390 puncte

2. Rafael Nadal (Spania) 7.285

3. Stan Wawrinka (Elveţia) 6.175

4. Novak Djokovici (Serbia) 5.805

5. Roger Federer (Elveţia) 4.765

6. Milos Raonici (Canada) 4.150

7. Marin Cilic (Croaţia) 4.025

8. Dominic Thiem (Austria) 3.895

9. Kei Nishikori (Japonia) 3.785

10. Wilfried Tsonga (Franţa) 3.040

Clasamentul din 2017

1. Rafael Nadal 6.195

2. Roger Federer 4.045

3. Dominic Thiem 3.165

4. Stan Wawrinka 3.140

5. Alexander Zverev 2.230

6. Novak Djokovici 1.945

7. Andy Murary 1.930

8. David Goffin 1.820

Aceştia ar fi jucătorii calificaţi la Turneul Campionilor de la Londra în acest moment