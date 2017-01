Adi Popa poate debuta chiar mâine la Reading. De ce a ales Anglia în dauna unor echipe din Italia şi Spania

Fostul stelist Adrian Popa, transferat la Reading FC, a declarat, luni, pentrul site-ul oficial al noului său club, că a refuzat oferte din Spania şi Italia pentru că a dorit să joace în fotbalul adevărat, cel englez.

"Sunt foarte emoţionat să fiu aici, văd acest transfer ca un pas înainte. A fost greu să părăsesc România, deoarece am trăit momente frumoase la Steaua, am câştigat şapte trofee în patru ani şi jumătate. De transferul meu la Reading am auzit în decembrie. Au fost negocieri dificile şi sunt fericit că s-au finalizat. Am venit aici să-mi dovedesc calităţile. Pentru mine fotbalul de aici este cel adevărat. Mai aveam oferte din Spania, din Italia, dar le-am refuzat pentru că am dorit să vin să joc aici. Îmi place ritmul, să joci din trei în trei zile şi sper să o fac bine. Am vorbit cu Tamaş, el mi-a spus despre Championship, a jucat la Cardiff, la Doncaster, la West Bromwich. Mi-a spus să nu stau pe gânduri şi să vin. Aş fi venit şi fără sfatul lui. Am jucat la Steaua 50 de meciuri pe sezon, în campionat, cupe şi în Europa, asta (n.r. - meciurile dese) nu e o problemă pentru mine. Abia aştept primul meci ca să-mi dovedesc calităţile. Obiectivul meu este să ajut echipa să promoveze în Premier League, am experienţă în promovări de la alte formaţii la care am jucat în trecut. Înainte, nu am văzut-o pe Reading jucând pentru că meciurile nu sunt televizate (n.r. - în Romania). Am văzut meciul cu Cardiff de pe stadion, a fost frumos şi m-am bucurat", a declarat Popa, care s-a caracterizat ca un jucător de bandă rapid.

Managerul Jaap Stam l-a lăudat pe fostul stelist: un jucător polivalent, care reprezintă un pericol constant pentru adversari. "Adrian este un atacant cu un enorm potenţial, care a jucat la un înalt nivel, atât în România, cât şi în fotbalul internaţional. Este un jucător experimentat, rapid, un pericol constant pentru adversari, bun cu balonul la picior, evoluează cu uşurinţă pe stânga, pe dreapta, chiar şi în centru. Ţinând cont de numărul mare de meciuri pe care îl avem de disputat, un jucător cu calităţile sale ne va ajuta să rotim un pic lotul şi să oferim unor jucători posibilitatea de a se odihni dacă va fi nevoie, aşa că sunt încântat să-l avem în echipa noastră", a declarat antrenorul olandez.

Popa va avea la Reading numărul 25 şi ar putea debuta, marţi, în meciul din deplasare cu Birmingham City, din etapa a XXIX-a a Championship, a relatat News.ro.