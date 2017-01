Şoc în lumea sportului românesc: pierdem fetele care au adus singurul aur olimpic pentru România!

Ana Maria Popescu (ex-Brânză) anunţase după întrecerea de la Rio de Janeiro că va mai concura un an, însă retragerea ei şi a colegelor ei din activitate pare iminentă. Deocamdată, doar Loredana Dinu a făcut anunţul oficial.



Lansată ieri de prosport.ro, ştirea că Ana Maria Popescu e însărcinată a fost dezminţită de campioana olimpică de la Rio. “Băi, fraţilor, aţi înnebunit? Eşti a treia persoană care mă sună astăzi. La un moment dat în această viaţă o să fiu şi mamă, dar mai e până la acel moment”, a spus Popescu pentru “Adevărul”. Pe de altă parte, informaţia că şi-a depus o cerere pentru a încasa renta viageră a fost confirmată cu jumătate de gură: “O să vă anunţ eu tot ce e de anunţat atunci când este momentul”.

În realitate, nu doar Ana Maria Popescu şi-a depus cerere pentru a încasa renta viageră, ci şi Simona Gherman, Simona Pop şi Loredana Dinu, adică toată echipa feminină de spadă a României campioană olimpică la Rio de Janeiro. În plus, şi antrenorul Dan Podeanu a recurs la un gest similar. Cum renta viageră se acordă doar sportivilor retraşi din activitate, naţionala feminină de spadă, medaliată cu aur la Rio de Janeiro, abandonează in corpore sportul de performanţă.

De ce au recurs la acest gest?

Fetele din naţionala de spadă socotesc că e timpul să acorde mai mult timp familiei, însă nici partea materială nu e de neglijat. Din postura de campioane olimpice, mondiale şi europene, sumele lunare încasate pot ajunge la peste 10.000 de lei, mult peste ce încasează ele de la echipele de club. În plus, există posibilitatea ca după o perioadă să revii în activitatea sportivă, răstimp în care acordarea rentei viagere se întrerupe. Această variantă este luată încă în calcul de Ana Maria Popescu şi Simona Pop, însă Simona Gherman şi Loredana Dinu sunt decise să nu se mai întoarcă pe planşă.

Loredana Dinu a fost prima care şi-a anunţat oficial retragerea. “Am pus în balanţă foarte multe când am hotărât să mă retrag, dar ani la rând familia a fost pe locul doi şi am considerat că e momentul ca această balanţă să se încline în favoarea familiei şi sper să ajut sportul de performanţă de lângă planşă. N-am hotărât exact ce voi face, dar îmi doresc ca puţin din experienţa mea să o pot transmite mai departe către cei care încă mai fac sport şi dacă această şansă mi se va oferi cu siguranţă voi alege să rămân în domeniul sportului", a declarat ea.



Popescu a mai fost la un singur concurs

Echipa feminină de spadă a Românei a devenit campioană olimpică la Rio de Janeiro, singura medalie de aur cucerită de delegaţia tricoloră în Brazilia. În formula cu Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop şi Loredana Dinu, România a trecut, în ordine, de SUA, China şi Rusia, învingând astfel cele mai puternice naţiuni sportive.

După acel concurs, Popescu a declarat că va mai sta un an în competiţiile sportive: ”Pentru 2017 îmi doresc să fiu sănătoasă. Mi-am impus să merg mai departe, nu vreau să mă gândesc la medaliile de anul viitor, când avem Mondiale şi Europene. Mi-aş dori să pot să urc pe podium, ca echipa din care fac parte acum să crească, să prindă experienţă, pentru că fetele noi nu au avut parte de multe concursuri de seniori până în momentul de faţă, sunt puţin speriate, dar sunt acolo să le ajut şi să creştem o nouă echipă de spadă a României care poate să aducă rezultate la nivel internaţional”, a declarat Ana la două luni după Jocurile Olimpice.

De atunci, ea a mai participat la Grand Prixul de la Doha, din luna decembrie, clasându-se pe locul al şaselea. Dintre romance, a însoţit-o doar Amalia Tătăran, locul 52. Dacă nu se va retrage din activitate, pentru Popescu în mod normal al urma Grand Prixul de la Budapesta (martie), cel de la Bogota (mai), Europenele de la Tbilisi (martie) şi Mondialele de la Leipzig (iulie).



Federaţia n-are preşedinte

Scrima românească va trece, cu siguranţă, printr-o perioadă dificilă. Dacă fetele din naţionala de spadă şi antrenorul Dan Podeanu se retrag, Federaţia este în acest moment fără preşedinte, după ce Mihai Covaliu a fost ales în fruntea COSR. Alegeri la Federaţia Română de Scrimă sunt programate abia în luna aprilie.