Rozalia Biro: trebuie să urgentăm aplicarea Convenţiei de la Istanbul,  acordul ce reglementează protejarea femeilor împotriva violenţei domestice

"Ştim că la fiecare 30 de secunde o femeie din România suferă o formă de agresiune, iar anual aproximativ 200 de femei mor din cauza rănilor provocate de agresor. Consider că cele trei zile de conferinţă ne dau posibilitatea să găsim acele modalităţi şi mijloace care sunt necesare pentru ca ţara noastră să facă paşi mai repezi în punerea în practică a Convenţiei de la Istanbul, a dezvoltării infrastructurii şi serviciilor necesare pentru persoanele care suferă", a precizat Biro, potrivit agerpres.

Ea a adăugat că, în 2014, România a semnat Convenţia de la Istanbul, în 2016 a ratificat-o, iar în perioada care a trecut de la începutul anului până în prezent ministerul de resort împreună cu organizaţii neguvernamentale lucrează pentru armonizarea legislaţiei în domeniu, conform aceleiaşi surse.

"Vorbim despre Codul penal, Codul de procedură penală şi încă două sau trei legi care trebuie modificate pentru a pune în practică prevederile Convenţiei de la Istanbul. Desigur, problema menţionată este aceea că în fiecare secundă, oră sau zi se produc astfel de evenimente şi momentan avem trei sectoare din Bucureşti şi opt judeţe unde nu avem nici măcar un centru pentru cei care ar necesita asistenţă. Deci concluzia este următoarea: cifrele care ne arată adâncimea şi complexitatea acestui fenomen practic ne împing spre o acţiune cât se poate de rapidă pentru schimbarea acestei situaţii, pe de o parte, iar pe de alta spre întărirea dialogului cu sectorul civil, care are o vastă experienţă în domeniu", a mai declarat Preşedintele Comisiei pentru Politica Externă, Rozalia Biro.

România trebuie să achite despăgubiri de 10.000 de euro unei femei care a fost victimă a violenţei domestice

Suma va fi virată de Ministerul Finanţelor în contul Angelicăi Bălşan, atacată de opt ori de soţul său după ce autorităţile i-au ignorat toate solicitările: emiterea unui ordin de protecţie, un avocat din oficiu. Condamnarea vine în urma unei decizii luate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului care arată, negru pe alb, că ţara noastră a dat greş în a o proteja pe Angelica Bălşan.

„Nu e prima hotărâre pe violenţă domestică împotriva României. Ce are în plus această decizie faţă de altele este o componentă din articolul 14, care consideră ca statul nu a protejat-o având în vedere vulnerabilitatea ei. Violenţa domestică e o problemă gravă de sistem, sunt lacune legislative serioase, în special legate de ordinul de protecţie, care se judecă în instanţe civile. Dacă nu ai un dosar extrem de bun, nu îl obţii. De asemenea, sunt femei agresate chiar şi după ce obţin acel ordin, asta pentru că sancţiunile sunt foarte mici: se pedepseşte cu amendă penală şi închisoare de până la un an, deci agresorul nu poate fi arestat”, a explicat, pentru „Adevărul”, Maria Andreescu, directorul executiv al Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH).