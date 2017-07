Poziţia Redacţiei Adevărul în cazul Mircea Barbu

Ne menţinem decizia editorială de a ignora întrebarea şi răspunsul lui Roger Stone cu privire la semnificaţiile „profunde“ ale afirmaţiei „grab her by the pussy“ lansate de preşedintele Trump.

În rest, interviul realizat de Mircea Barbu a fost postat pe siteul adevarul.ro incluzând toate întrebările pe care jurnalistul a găsit de cuviinţă să le adreseze subiectului. Din această perspectivă, găsim cu atât mai ridicole scenariile conspiraţioniste lansate de Mircea Barbu cu privire la conţinutul interviului şi la momentul lansării lui, având în vedere că întârzierea de cel puţin o săptămână a fost provocată de circul mediatic pe care jurnalistul a ales să-l declanşeze. Nu înţelegem să alimentăm cu detalii irelevante pentru cititori lupta lui Mircea Barbu de a poza într-un martir al jurnalismului.

Asigurăm opinia publică şi organizaţiile care au intervenit în apărarea jurnalistului că produsele noastre vor respecta, în continuare, principiile deontologice ale meseriei, de la separarea opiniilor de informaţii până la libertatea de opinie, în limitele bunului simţ.