Ministrul Sănătăţii: „De luni va funcţiona un centru pentru medicii care vor să revină în ţară”

Potrivit ministrului Sănătăţii, medici din Germania şi Anglia sunt dispuşi să revină în ţară.

„E greu de găsit o soluţie pentru a ţine medicii în ţară, însă avem câteva măsuri. În programul de guvernare avem creşterea salariilor medicilor, care e o măsură foarte bună şi care cred că va ţine şi deja am solicitări de medici care doresc să se întoarcă în ţară”, a spus Bodog.





„Chiar acum, la ultima deplasare care am avut-o în Germania, am fost contactat de un şef de clinică de la o secţie de chirurgie toracică, care ar dori să se întoarcă într-unul din oraşele Arad, Oradea, Timişoara sau Cluj, unde este chirurgie toracică, dânsul fiind şef de clinică în Germania şi doreşte să se întoarcă în ţară. Mai am solicitări din Anglia. Am şi discutat cu omologul meu britanic, la întâlnirea de la Bonn, despre medicii care lucrează în Anglia, în condiţiile în care e Brexitul. Sunt solicitări şi de acolo să se întoarcă în ţară”, a explicat, Bodog, potrivit Agerpres.

Medicul a explicat că va acorda asistenţă medicilor prin intermediul Centrului Naţional de Resurse Umane.