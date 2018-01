Medicii de familie nu mai dau trimiteri şi reţete compensate, începând de miercuri

Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie anunţă că începând de miercuri, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, ca urmare a nesemnării actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene.

Mediafax, Rodica Tănăsescu, preşedintele SNMF. „Din păcate, nu avem motive să renunţăm la această decizie. Nu am obţinut decât nişte promisiuni pentru rezolvarea problemelor cu care medicii de familie ne confruntăm. Nu am vrut să se ajungă aici, dar noi plătim în continuare chirie, asistente şi multe dări, fără să încasăm nimic. Vom consulta oamenii, adică vom face actul medical, aşa, pro bono, majoritatea dintre noi. Vor fi însă şi medici care vor încasa consultaţiile, pentru că nu fac faţă cheltuielilor. Din păcate, nu putem acorda trimiteri şi reţete compensate, pentru că aceasta este o obligaţie a Casei, nu a noastră. Vom da reţete simple, prin care pacienţii trebuie să-şi cumpere medicamentele”, a declarat, marţi, pentru, Rodica Tănăsescu, preşedintele SNMF.

Medicii de familie au protestat în data de 15 noiembrie 2017 în Piaţa Victoriei faţă de birocraţia din sistemul medical, acuzând faptul că din cauza multiplelor sarcini birocratice, medicii sunt puşi în situaţia de a neglija actul medical. Tot atunci, reprezentanţii medicilor au avut o întâlniere cu premeireul Mihai Todose şi cu ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, în care li s-a promis că se vor rezolva problemele din sistem.

„Premierul a spus atunci că ne susţine, dar în continuare nu s-a întâmplat nimic pentru debirocratizere. Am cerut să nu mai existe reţete verzi, albe sau galebene, ci numai albe simple electronice, şi există soluţii în acest sens. Am cerut să nu mai existe bilete de trimitere pe hârtie tipizată, ci tot electronice şi alte revendicări ce pot fi rezolvate. Din păcate, am avut doar promisiuni”, mai spune Rodica Tănăsescu.