Informare meteo de polei şi zăpadă spulberată în toată ţara

Potrivit meteorologilor, în intervalul menţionat la munte vântul se va intensifica treptat cu viteze de 60...70 km/h, iar pe creste, cu precădere în a doua parte a zilei de joi (12 ianuarie) rafalele vor depăşi temporar 80 km/h, viscolind şi spulberând zăpada.



Concret, intensificări de vânt vor fi şi în regiunile sud-estice, sudice şi centrale, temporar cu viteze de 45...55 km/h, astfel încât zăpada depusă anterior va fi spulberată.



„Începând din a doua parte a zilei de joi va ninge în general slab cantitativ în zonele de munte şi local în regiunile intracarpatice, iar spre sfârşitul nopţii de joi spre vineri (12/13 ianuarie) în vestul ţării, vor fi precipitaţii mixte şi se va produce polei”, se arată în informarea meteorologică.



Cod galben de ceaţă în trei judeţe din ţară



Totodată, în judeţul Sibiu este un Cod galben de ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Avertizarea este valabilă între orele 09.30 - 12.00, arată ANM.



Un alt Cod galben este în vigoare între orele 09.00 - 12.00 în judeţele Vrancea şi Botoşani, unde se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, local sub 50 de metri şi chiciură ca fenomen asociat.