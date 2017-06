Ateliere de lucru şi conferinţe pentru tinerii cu experienţă în câmpul muncii, pasionaţi de dezvoltarea personală

Think Leadership, eveniment de carieră pentru tineri FOTO Adevărul

Concret, evenimentul este adresat profesioniştilor cu 4-7 ani de experienţă în vânzări, marketing, finanţe, logistică şi IT.





„La eveniment participă lideri din mediul business care vor pune la dispoziţia participanţilor resurse pe care le pot accesa, în cadrul companilor”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit organizatorilor, evenimentul Think Leadership are ca temă principală conceptul de Humanification, concept care joacă un rol din ce în ce mai important în procesele de learning & development din companiile de top.

„Este demonstrat faptul că oamenii motivaţi şi pasionaţi de ceea ce fac, au rezultate remarcabile, motiv pentru care ar trebui să punem pe primul loc oamenii din jurul nostru sau din echipă, să-i ajutăm să înveţe, să-i încurajăm şi să îi susţinem în atingerea rezultatelor dorite. Think Leadership se desfăşoară pe parcursul a două zile, oferind participanţilor posibilitatea de a interacţiona cu profesionişti ce au o experienţă remarcabilă de leadership, dispuşi să împărtăşească din provocările lor”, arată organizatorii.

Printre companiile prezente se numără JTI România, Microsoft, Human Invest, SELFTRUST Academy, TSP (smartprojects.ro), All to Know.