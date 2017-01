Apa Nova: Consumatorii afectaţi de avaria din Sectorul 1 vor fi alimentaţi cu apă rece din altă zonă

Update Alimentarea cu apă rece este întreruptă la mai multe blocuri din cartierele Bucureştii Noi şi Chitila din cauza unei avarii la o arteră de apă de pe strada Jiului, însă consumatorii afectaţi vor fi alimentaţi din altă zonă până la remedierea avariei, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, Epsică Chiru, director general adjunct la Apa Nova Bucureşti.

"Avem o avarie mai mare la o arteră de apă de pe strada Jiului pe care încercam să o gestionăm. Am început de vineri să lucrăm la ea, am lucrat toată noaptea ca să ajungem la elementul avariat, iar azi, când am ajuns, am constatat că trebuie să oprim apa. Acum încercăm să facem o alimentare alternativă pentru consumatorii afectaţi din altă zonă, pentru că avem această posibilitate. Avaria afectează o parte din blocurile cartierelor Bucureştii Noi şi Chitila", a precizat Chiru.

Oficiali ai Primăriei Sectorului 1 au declarat, pentru News.ro, că este vorba despre o defecţiune la inelul principal intervenită în zona străzii Jiului.



Reprezentanţii companiei Apa Nova spun că echipele de intervenţie lucrează la remedierea avariei, iar alimentarea cu apă rece în Sectorul 1 ar putea fi reluată în jurul orei 13.00.