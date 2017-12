Oricât am încerca să ne pitim pe după norme, normative, programe de guvernare şi legi, realitatea ne obligă să acceptăm că, în România, nebunii zburdă în libertate. Şi nu vorbim aici de oameni cu dezechilibre mintale minore şi medii, ci de cei care au probleme foarte grave, care necesită supraveghere permanentă.

Cazul de la Metrou este, de fapt, doar vârful unui aisberg pe care autorităţile se fac că nu-l văd de foarte mulţi ani. Mai exact din perioada 2000-2008, atunci când majoritatea ospiciilor în care erau ţinute persoanele cu afecţiuni psihice cronice au fost desfiinţate. Unele pentru că imobilele în care funcţionau (de regulă foste palate boiereşti) au fost retrocedate, altele pentru că „reforma” Sănătăţii a însemnat pentru miniştri închiderea unor spitale. Mai ales a unor „spitale-sanatoriu”, aşa cum era numite ospiciile.

Evident, în locul unităţilor medicale închise nu s-a mai pus nimic, iar mii de bolnavi au fost trimişi în lume, să se spele cu ei pe cap familiile. Situaţia este, neîndoielnic, o reflexie fidelă a faptului că sistemul de sănătate plăsmuit de mintea politrucilor funcţionează contabiliceşte, la modul Pristanda (ştiţi povestea: „două la primărie, două la şcoala de fete”) şi nu după resorturi ce ţin de umanitate, de ştiinţa medicală. Nimic nou sub soare. Aşa se-ntâmplă în mai toate ţările bananiere, în care legile se fac şi se desfac după interese de grup organizat, cu parfum penal şi dictatorial.

Revenind la chestiunea asistenţei medico-sociale a persoanelor cu afecţiuni psihice grave, am în minte două exemple clare, relativ recente şi fără echivoc.

În urmă cu câţiva ani, porneam alături de câţiva colegi din presă o adevărată „cruciadă” pentru a convinge autorităţile să ia în grijă o femeie de 45 de ani bolnavă psihic. Ajunsesem la această soluţie după ce mama bolnavei, o eminentă profesoară pensionară, se declarase învinsă de sistem. Făcuse, de-a lungul anilor, sute de adrese şi de memorii la autorităţile locale, dar şi Ministerul Sănătăţii, la Parlament, la Preşedinţie. În toate, arăta că fiica ei avea o boală gravă, care nu putea fi tratată la domiciliu.

Profesoara ataşase la memorii şi zeci de certificate medicale din care rezulta că suferise agresiuni grave din partea fiicei, care avea dese accese de demenţă de o violenţă extremă.

„Îmi iubesc fiica mai mult decât propria viaţă, dar am ajuns un om terorizat de neputinţa proprie şi de nepăsarea autorităţilor. Am prieteni în Franţa şi Germania care-mi spun că în acele ţări fiica mea ar fi pacienta permanentă a unei instituţii specializate, unde să poată să-şi trăiască viaţa cu o minimă decenţă şi demnitate. Nu mă tem că mă va omorî pe mine, ci îmi este groază la gândul că ar putea ucide o persoană nevinovată. Nu am puterea să o controlez. Vă implor să mă ajutaţi!”, se încheia pledoaria profesoarei.