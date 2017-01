Vicepreşedinte ALDE: „În Bucureşti a avut loc prima manifestaţie nazistă din ultimii 70 de ani. Animalelor, mi-e scârbă de voi!”

„Ieri a avut loc prima manifestaţie nazistă din ultiumii şaptezeci de ani în România. Au ieşit nişte cretini care vor tortură în locul privării de libertate şi lagăre de exterminare în locul închisorii. Mai vor şi încălcarea Constituţiei, care garantează dreptul la demnitate şi tratament uman.

Animalelor, mi-e scârbă de voi. De toţi ăia care aţi fost pe stradă, aseară Atât de scârbă încât al ieşi împotriva voastră, tot acolo, în stradă” a scris Beciu, vineri, pe pagina lui de Facebook.

Tirada vicepreşedintelui ALDE nu s-a oprit aici, ajungând pâna la a ameninţa vădit dreptul la viaţă al oamenilor care au ieşit în stradă: „Vreau să fiu sigur că pot respecta Constituţia, care vă garantează dreptul la viaţă... Astăzi, nu sunt sigur.”

Beciu a recunoscut că limbajul este departe de cel al unui om politic, „explicând” derapajul prin faptul că „este om de afaceri”.

Ulterior, vicepreşedintele ALDE a scris o argumentare pe puncte a acuzaţiilor sale, motivând că „orice manifestant împotriva unei legi a amnistei încurajează tortura şi lagărele”, în condiţiile în care, susţine el, „România torturează deţinuţii”.

„Cei ce mă înjură pe fb ar trebui să tacă, fiindcă eu am dovedit că am avut dreptate, în tot ceea ce am afirmat în ultimii ani, în vreme ce ei au ratat mereu” este una din justificările lui Cătălin Beciu.

Ultima postare nu mai apare, la momentul publicării acestei ştiri, pe pagina de Facebook a lui Beciu.

Peste 2.000 de persoane au protestat miercuri seară în Bucureşti faţă de proiectul de graţiere şi de modificare a Codului Penal propuse de Ministerul Justiţiei. De menţionat este faptul că Ministerul a motivat nevoia unei legi a graţierii prin gradul ridicat supraaglomerare al penitenciarelor din România, nicidecum din cauza unor acuzaţii de tortură.

Cătălin Beciu a fost secretar de stat la Ministerul Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri în anul 2015, conform DIGI 24.