Vasile Dîncu, despre acuzaţiile lui Sebastian Ghiţă: Am fost în  Seychelles, dar nu cu Ghiţă şi Coldea, ci cu soţia

„Am fost în Seychelles, dar nu cu ei, ci cu soţia, în altă perioadă decât cea în care se spune că ar fi fost Sebastian Ghiţă alături de Florian Coldea“, a spus Vasile Dîncu, pentru Qmagazine.

Sebastian Ghiţă susţine în cel mai recent episod al dezvălurilor sale, cel de-al şaptelea, că face acest lucru „pentru că deja lucrurile avansează galopant spre un fel de teroare căreia nimeni nu-i va mai putea rezista.”

„Am să mă concentrez azi pe legătura cu Florian Coldea. În ultima apariţie v-am prezentat mai multe date despre relaţiile cu Coldea şi Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, înt-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă plicul cu facturoile de la acel hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul. Ştia preşedinmtele Băsescu ce ştia.”

Sebastian Ghiţă susţine că a fost în octombrie 2012 cu Vasile Dâncu şi cumnatul său, Cristi Anastasescu într-o vilă din Toscana. „Iată şi un document de la acea vilă cu numele noastre tipărit pe acel document. Fac toate aceste lucruri că îmi credibilizează spusele ”, arată Ghiţă. (Sursa foto: RTV.net)