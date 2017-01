Urzeala Tronului PSD. Cum a preluat Ponta partidul, cu „sforăriile“ lui Ghiţă. Ce-şi amintesc liderii PSD ai anului 2010

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a vorbit, într-o nouă înregistrare difuzată de România TV, că a avut o legătura strânsă de prietenie cu generalul SRI Florian Coldea, cu care şi-a petrecut concediul în Seychelles, unde a făcut „lobby“ pentru alegerea lui Victor Ponta în funcţia de preşedinte al PSD. Ghiţă spune că a fost cu Coldea în Seychelles înainte de Congresul PSD din 2010, însă şeful operativ al SRI i-ar fi transmis că preşedintele României de atunci, Traian Băsescu, are un alt favorit la şefia PSD decât Victor Ponta.



„Am să mă concentrez azi pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, într-o insulă exotică. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul”, a spus Sebastian Ghiţă.

Congresul PSD a avut loc în februarie 2010, la doar două luni după alegerile prezidenţiale din 2009. Practic, Ghiţă sugerează că Traian Băsescu s-a implicat în jocurile politice din interiorul PSD în favoarea contracandidatului său de la prezidenţiale, Mircea Geoană. „Este totalmente neadevărat ce spune Sebastian Ghiţă, că Traian Băsescu m-ar fi susţinut pe mine sau pe Cristian Diaconescu. Sunt extrem de multe elemente care arată că, dimpotrivă, Traian Băsescu a făcut tot ce i-a stat în putere să împiedice alegerea mea la Congresul din 2010. Nu pot vorbi de implicarea serviciilor, dar o preferinţă certă pentru Victor Ponta a existat şi s-a materializat“, a spus Mircea Geoană, preşedintele PSD în funcţie la data Congresului, pentru „Adevărul“.



Băsescu, Maior, Ghiţă



În cursa pentru şefia PSD s-au înscris nu mai puţini de nouă social-democraţi. Cristian Diaconescu a fost singurul care s-a retras din competiţie în favoarea lui Mircea Geoană. „M-am retras pentru că Mircea Geoană avea cele mai mari şanse, nu pentru că au fost presiuni. Îl cunoşteam pe Geoană, am lucrat cu el 16 ani. M-am retras după ce s-au retras toţi ceilalţi (Năstase, Mitrea, Mazăre) în favoarea lui Ponta. Geoană rămăsese singur“, a spus Cristian Diaconescu despre motivele retragerii sale.



Cei mai mulţi şi mai importanţi – Adrian Năstase, Miron Mitrea şi Radu Mazăre – s-au retras din cursă şi au anunţat că îl susţin pe Victor Ponta la şefia PSD. Un vicepreşedinte PSD ales la Congresul din 2010 spune că Victor Ponta a devenit preşedinte al PSD cu ajutorul extern al lui Sebastian Ghiţă, al fostului director al SRI, George Maior, naşul de cununie a lui Victor Ponta, şi al fostului preşedinte Traian Băsescu. „Ghiţă nu are dreptate. Băsescu l-a făcut pe Ponta preşedinte în colaborare cu Ghiţă, cu care ţinea legătura prin Elena Udrea. George Maior a vrut cu orice preţ să-l facă pe Ponta preşedinte şi s-a folosit de Ghiţă. Năstase, Mitrea şi Mazăre au fost determinaţi de Maior să se retragă. Mitrea s-a retras la rugămintea lui Maior, iar Mazăre, care nu vorbea cu Maior, la rugămintea lui Mitrea. Adrian Năstase a avut raţiunile lui. L-a susţinut pe Ponta pentru că era creaţia lui. Principalul interes pe care l-a avut Ghiţă era Guvernul Ponta, care i-au dat contracte pe bandă rulantă“, ne-a declarat un vicepreşedinte PSD ales la Congresul din 2010.



Geoană spune că a simţit influenţa lui Traian Băsescu în PSD în mai multe momente-cheie ale partidului. „Implicarea lui Traian Băsescu, un personaj politic fără scrupule, în PSD a existat în momente importante: la desemnarea Cabinetului PSD-PDL, la Congersul din 2010“, a mai spus Geoană. Un alt vicepreşedinte PSD ales în 2010 ne-a spus că liderii partidului aveau întâlniri cu fostul preşedinte Traian Băsescu. „Ştiu că se mergea la discuţii cu Traian Băsescu după alegerile parlamentare din 2008 în formula Geoană –Ilie Sârbu – Dan Nica – Victor Ponta -. Când se negocia Guvernul PSD-PDL. Ne întâlneam apoi la o cârciumă. Eram la Doina o dată şi au venit cu nişte feţe triste de la Cotroceni“, ne-a mai povestit spus un alt vicepreşedinte PSD ales la Congresul din 2010.



„Pe Ponta nu îl voia nici mă-la PSD“



Marian Vanghelie, preşedintele PSD Bucureşti în 2010 şi susţinătorul declarat a lui Geoană la Congresul PSD din 2010, a vorbit despre implicarea lui Sebastian Ghiţă în jocurile politice subterane din 2010. „Ghiţă spune acum că partidul nu-l voia pe Ponta, că serviciile nu-l voiau, dar a câştigat. Toţi îl voiau pe Ponta pentru că era şantajabil. Domnul Maior l-a ajutat pe Victor prin relaţiile inter-umane pe care le avea Maior cu social-democraţii, prin oamenii politici care au avut angajamente cu serviciile. Pe Ponta nu îl voia nici mă-sa la PSD. Dacă nu ieşea, pleca la UNPR. Nici Ghiţă nu avea influenţă atunci. Era doar băiatul care stătea pe lângă conducerea PSD. Era prieten cu Ponta“, a afirmat Marian Vanghelie, preşedintele PSD Bucureşti din 2010.



Vanghelie spune că aripa Ponta din PSD a fraudat alegerile interne,cu ajutorul lui Sebastian Ghiţă, care s-a ocupat de oganizarea Congresului din PSD. „Au fost ajutaţi să câştige. Şi prin forma de organizare. Au avut posibilitatea să bage în urne voturi votate deja dinainte să înceapă să se voteze. Era vorba de câteva sute care erau în urne deja. Nu m-am ocupat eu că au zis că sunt de partea lui Geoană“, a mai spus Vanghelie.



Paza şi ştampilele, asigurate de Ghiţă

În presă au apărut stenograme ale unei discuţii din octombrie 2011 dintre Sebastian Ghiţă şi colaboratorul lui, Alexandru Iacobescu, din care reiese implicarea lui Ghiţă în victoria lui Ponta din 2010. „Ne-am adus şi noi de-ai noştri din Ploieşti, 30 sau nu ştiu câţi, le-am dat nişte veste de-alea, le-am zis” Bă, voi sânteţi de la pază, păziţi toate uşile, nu intră nimeni decât cine vrem noi”. După aia am falsificat toate ecusoanele de pază, le-au adus unii de-ai noştri, ecusoanele de invitaţi şi ecusoane de delegaţi. După aia am făcut ştampile ca lumea, să fie pe toate buletinele, să nu facă Vanghelie cu ăia şmecherii, după care ne-am dus seara, m-am dus pe acolo, făceau ăia ai mei montau camere, plasme de alea, da le zic“ia deasupra urnelor montaţi nişte camere de alea, în colţuri, o camera mică nu se vede”, afirma Ghiţă, conform stenogramelor.



Totodată, Ghiţă povestea şi cum a schimbat ordinea participanţilor la prezidiu pentru a-l favoriza pe Ponta, dar şi faptul că s-a ocupat de sonorizare. „Şi să filmeze exact urnele, ştiam eu de ce, că mă gândeam că ăia o să trebuiască să controleze la urne, că-i dai la televizor se sperie. Şi după aia m-am dus, aranjaseră alea la mese, lângă Iliescu pe Diaconescu, pe Geoană, după ce pe Ponta îl pusese..., mai avea niţel şi ieşea din sală. Am luat călăreţii, i-am mutat de acolo acolo şi i-am mutat dintr-o parte într-alta, l-am pus pe Ponta exact lângă Nea Nelu. Când a avut Ponta discurs am dat microfoanele tare, când vorbeau ăilalţi dădeam microfoanele încet“, mai spunea Ghiţă.



Cristian Diaconescu spune că cei mai mulţi social-democraţi au aflat după Congres de existenţa camerelor de luat vederi amplasate de Sebastian Ghiţă la urnele de vot. „Nu am ştiut la acel moment de implicarea lui Sebastian Ghiţă. Ulterior, am aflat şi eu de camerele de luat vederi “, a mai precizat Cristian Diaconescu.



Mircea Geoană spune că Sebastian Ghiţă nu avea nicio calitate în PSD în februarie 2010. „Sebastian Ghiţă a fost organizatorul Congresului, fără să aibă vreo calitate. Am aflat după că a amplasat camere. Dacă cineva se laudă că într-un Congres a amplasat camere, nu o face de capul lui“, a mai precizat Geoană.