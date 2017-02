Un fost deputat PNL, atac la conducerea partidului: Dacă deranjez, să mă dea ei afară

„Dacă deranjez, să mă dea ei afară. PNL nu e proprietatea a 4-5 oameni Să mergem în ”«surda» şi să spunem că noi nu am greşit niciodată, nu am făcut niciodată, e grav. Şi doamna Turcan spune că deranjez. Eu am gândit mereu ca un liberal, trebuie să avem curajul să terminăm cu aranjamentul, cu oamenii care stau drepţi în faţa celor care nu au nimic de spus. Eu nu o să aplaud niciodată pe cineva care nu merită. Mi s-a reproşat că sunt pro-PSD.”, a declarat Virgil Guran la Antena 3.