Un deputat PNL presează Guvernul să aloce bani pentru Centenarul Unirii: Sunt dispus să intru în greva foamei în Palatul Parlamentului

„Acum există o tăcere mormântală. Există un departament pentru centenar care nu are personalitate juridică, se ocupă de simpozioane, conferinţe şi care, practic, toacă nişte bani publici. E făcut după principiul: la 100 de ani de la Marea Unire noi învăţăm din nou istoria, dar nu facem nimic pentru a cinsti statul român modern. Eu am spus: noi nu stăm cu mâna întinsă la nimeni. Suntem oameni mândri, nu cerşetori. Le-am zis: faceţi ceva pentru Alba Iulia, pentru Ardeal, pentru România, pentru 100 de ani de stat român modern. Eu am vorbit şi cu domnul Hava şi cu alţi colegi. Dacă până în toamnă nu se va întâmpla nimic sunt dispus inclusiv să merg într-un gest extrem: să intru în greva foamei în Palatul Parlamentului. O să stau pe capul doamnei Shhaideh până o să înţeleagă şi dânsa că se fac 100 de ani de la Marea Unire“, a declarat deputatul Florin Roman, la Adevărul Live.

Secretarul general-adjunct al PNL a precizat că a încercat să convingă Guvernul să aloce bani pentru Centenarul Unirii, discutând chiar cu secretarul general al Guvernului şi a cerut venirea ministrului Dezvoltării regionale, Sevil Shhaideh, în Parlament.

„Eu am avut o declaraţie politică d ela tribuna Parlamentului, am făcut demersuri către Ministerul Dezvoltării Regionale şi am fost audienţă la domnul Busuioc, secretarul general al Guvernului. Administraţia publică din Alba a pregătit proiecte de 50 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproape 1% din ceea ce domnul Dragnea a pus în pixul doamnei Shhaideh. Ce înseamnă solicitările: realibilitarea mai multor structuri istorice. Am invitat-o pe doamna Shhaideh la „Ora Guvernului”. Nu înţeleg refuzul său de a veni în faţa Parlamentului să dea explicaţii privind aceste proiecte“, a mai spus Florin Roman.