Transgaz a devenit companie de partid. Nicoleta Nicolicea nu e singura soţie de parlamentar angajată la compania de stat

Nicoleta Nicolicea va fi şefă peste Unitatea de Management care se ocupă de implementarea proiectului secţiunii româneşti a gazoductului Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA), care va interconecta reţelele de gaze naturale din cele patru state, investiţie estimată la 560 milioane euro, a dezvăluit Profit.ro.

Potrivit declaraţiei sale de avere depusă la numirea în funcţie, datată 14 februarie 2017, Nicoleta Nicolicea a lucrat şi anul trecut la Transgaz, pe o funcţie neprecizată, în care a încasat venituri salariale anuale totale nete de 47.176 lei, în medie circa 3.900 lei pe lună, plus diurne de deplasare şi tichete de masă în valoare de 9.215 lei.

Aceste informaţii nu corespund însă cu cele din ultima declaraţie de avere a soţului Eugen Nicolicea, din 18 ianuarie 2017, unde se menţionează că Nicoleta Nicolicea a încasat anul trecut în total 25.346 lei (circa 2.100 lei pe lună) din salariul de consilier la Guvern, plus drepturi de autor de 8.835 de lei ca ziarist.

Abonată la numiri politice

Nicoleta Nicolicea a fost jurnalistă la ziarele Naţional şi Click!, apoi, după căsătoria cu deputatul PSD, a primit mai multe sinecuri. A trecut prin Consiliul de Administraţie al TVR, pe la Poşta Română, iar în 2014 a fost numită consilier la Cancelaria premierului Victor Ponta, în timp ce soţul său, Eugen Nicolicea, era ministru pentru relaţia cu Parlamentul.

La începutul lunii aprilie, Eugen Nicolicea a propus modificarea Codului Penal, astfel încât funcţionarii publici să-şi poată angaja rudele fără a mai fi acuzaţi de conflict de interese. „Evident dacă îţi angajezi o rudă proastă în dauna unui tânăr care este competent, este un prejudiciu pentru că ulterior activitatea instituţiei merge mai rău. Dacă alegi o rudă genială care a luat Premiul Nobel în dauna unui prostău care nu e rudă cu tine, evident că nu e niciun conflict de interese“, a explicat Eugen Nicolicea, unul dintre parlamentarii cu cele mai multe mandate. Eugen Nicolicea este neîntrerupt în Parlament din 1992, ca deputat PSD şi UNPR.



Transgaz, firmă de partid

În decembrie 2016, compania Transgaz a angajat-o şi pe Ayen Gerea, soţia fostului ministru al Energiei în guvernul Ponta, Andrei Gerea, în prezent deputat ALDE. Ea a fost numită pe postul de specialist în relaţii publice, deşi anterior gestiona doar o mică firmă din domeniul auto. Potrivit declaraţiei de avere a lui Andrei Gerea, publicata în noiembrie ca urmare a candidaturii sale pe lista ALDE Arges pentru Camera Deputatilor, Ayten Gerea figura ca administrator al Valahia Investments SRL, dealer auto in Pitesti, cu un venit de 54.000 lei, si consultant marketing la Romaqua SA, companie din domeniul apelor minerale, cu un venit de 27.268 lei. La Valahia Investment SRL, Andrei Gerea este unic asociat, potrivit declaratiei de interese. Andrei Gerea a fost ministru în Guvernul Ponta de doua ori: ministru al Economiei, in perioada octombrie 2013- martie 2014, si ministru al Energiei, in perioada decembrie 2014- noiembrie 2015.



Ce este BRUA

Gazoductul BRUA este un nou coridor european de transport al gazelor naturale care va interconecta Bulgaria, România, Ungaria şi Austria. Lucrările la gazoduct, care se vor desfăşura pe teritoriul a 11 judeţe din ţară, vor începe la sfârşitul acestui an, iar conducta va fi funcţională în 2020, când ExxonMobil şi OMV Petrom vor începe extracţia gazelor naturale din Marea Neagră. Noul gazoduct va avea o lungime totală de 550 km şi o capacitate maximă de 1,5 miliarde de mc/anual spre Bulgaria şi 4,4 miliarde de mc/anual spre Ungaria. Pentru acest proiect, Transgaz a obţinut de la Comisia Europeană o finanţare nerambursabilă de aproape 180 de milioane euro.