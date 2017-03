Tăriceanu: Am fost şantajat de Constantin în legătură cu unii candidaţi la parlamentare. Constantin: Tăriceanu s-a luptat ca persoane penale să fie pe liste

„Am şi eu o serie de nemulţumiri legate de funcţionarea ALDE, hai să spunem nu numai în ultima perioadă, ci de o bună bucată de vreme. Relaţia care a funcţionat o bună perioadă colegial a înregistrat o primă sincopă în momentul în care au fost alegerile parlamentare. Am fost pur şi simplu şantajat de domnul Daniel Constantin în legătură cu anumiţi colegi care urmau să candideze pe listele de la parlamentare cu care nu eram de acord în privinţa nu a participării lor, ci poziţiile respective. Discuţia a fost una foarte tranşantă şi i-am spus că dacă eu nu accept, atunci ajungem într-un impas şi nu putem să depunem listele la alegerile parlamentare, deci ALDE să nu funcţioneze. Şi el mi-a spus că nu are nicio problemă în acest sens. Şi atunci, cum de multe ori cineva trebuie să facă o concesie, am făcut eu concesia, dar aceasta a fost costisitoare, pentru că eu a trebuit să sacrific unii dintre oamenii care munciseră ca să putem să participăm la alegeri, pentru că evident ALDE nu ar fi fost în Parlament“, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, la sfârşitul Delegaţiei Permanente a ALDE, potrivit News.ro.

Preşedintele Senatului a precizat că nu poate acepta „această manieră de colaborare”, afirmând că în ultima perioadă Daniel Constantin a refuzat să-şi dea acordul pe o serie de chestiuni care vizau buna funcţionare a partidului. „Sigur că în astfel de condiţii era clar că trebuie să organizăm un Congres pentru a renunţa la această formulă duală de conducere bicefală, pentru ca deciziile să se poată lua şi sigur să putem merge înainte“, a completat Tăriceanu.

Replica lui Daniel Constantin

Reacţia lui Daniel Constantin a fost promptă. „Este ruşinos ca domnul Tăriceanu să vorbească despre şantaj atâta timp cât el este cel care s-a luptat ca persoane cu probleme penale să îşi găsească loc pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. Din păcate, domnul Tăriceanu a pus pe masa ALDE şi pe masa Guvernului interesele sale şi ale unui grup restrâns de influenţă”, a afirmat Daniel Constantin, într-un comunicat de presă.

Totodată, Constantin a anunţat că deciziile Delegaţiei Permanente care s-a desfăşurat duminică vor fi atacate în instanţă întrucât au fost adoptate nestatutar. „Şedinţa convocată astăzi a fost nestatutară, iar convocarea Congresului în cadrul acesteia este o decizie abuzivă. La fel cum sunt toate deciziile adoptate astăzi. Ceea ce clamează domnul Tăriceanu, privind decizia de convocare a Congresului cu 50%+1 din numărul delegaţiilor judeţene nu este statutar şi va fi atacat în instanţă”, a mai spus copreşedintele ALDE..