Surse: Premierul Mihai Tudose se întâlneşte în această seară cu susţinătorii săi din PSD înaintea şedinţei CEx

Potrivit surselor, Tudose va discuta cu aliaţii săi despre şedinţa de mâine în care se va tranşa situaţia sa, despre propunerea privind restructurarea Executivului şi despre demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

Unul dintre susţinătorii lui Tudose este ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care a transmis, sâmbătă, că în şedinţa CEx ar trebui să se discute despre cum ar putea actuala guvernare să performeze. „E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiţi oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizaţiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toţi cei care am muncit pentru a câştiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie să aibă şi decizia”, a transmis ministrul Transporturilor, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa.

Comitetul Executiv al PSD se va întruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, liderii social-democraţi urmând să decidă dacă îi retrag sprijinul politic premierului Mihai Tudose, mai mulţi membri ai formaţiunii solicitând această întâlnire.

Preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CExN al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt, dar şi alte organizaţii din ţară.