Stenogramă. Limbaj de mahala în Senat. Şerban Nicolae, către Mihai Goţiu: „Analfabet“, „prost“, „nespălat“, „sare mătreaţa din el“

Disputa dintre Şerban Nicole şi Mihai Goţiu n-a plecat de la un proiect de lege aflat pe ordinea de zi, ci de la faptul că liderul senatorilor PSD şi-a amintit că Mihai Goţiu l-a acuzat, într-o conferinţă de presă, că „face legi pentru corupţi“. „Nu ideea că sunt avocatul corupţilor mă deranjează“, a admis Şerban Nicolae, dar cu toate astea a lansat o serie de jigniri - „la microfon, ca să rămână întregistrate“- către Mihai Goţiu, printre care:

se dovedeşte a fi analfabet şi confundă semantica cu semiotica.

nu mă deranjează nici măcar că doarme în plenul Parlamentului şi că sare mătreaţa din el.

înainte să-şi întindă mucozităţile pe cămaşă .

Scârba este cea care mă împiedică să pronunţ nume.

Faptul că unii se comportă ca mucii de pe piept ai lui Nicuşor Dan, nu mă interesează.

nu pot fi avocatul nici al nespălaţilor şi nici al proştilor, aşa că sunteţi în siguranţă.





Iată stenograma şedinţei din 3 Aprilie:

Călin Popescu-Tăriceanu: Suntem în cvorum? 8? Perfect. Dragi colegi, vă propun, aşadar, să începem şedinţa. Dacă sunt observaţii la ordinea de zi sau completări, vă rog. La suplimentare avem două puncte, dintre care unul al dumneavoastră, domnule senator.

Şerban Nicolae: Domnule preşedinte, dacă îngăduiţi, nu e problemă de ordine de zi. Vreau doar să-mi exprim dezgustul faţă de gestul unui domn senator care şi-a permis ca, într-o conferinţă de presă, să facă nişte afirmaţii la adresa mea, să spună nişte minciuni, cum că eu fac nişte propuneri legislative pentru corupţi. Pe mine nu mă deranjează că, încercând să fie preţios, se dovedeşte a fi analfabet şi confundă semantica cu semiotica. Nu mă deranjează că vorbeşte de Parlament şi de Senat ca fiind două instituţii diferite, nu mă deranjează nici măcar că doarme în plenul Parlamentului şi că sare mătreaţa din el. Mă deranjează însă când îşi permite cineva să spună asemenea minciuni la adresa mea. Am vorbit la microfon ca să rămână înregistrat. Aşa ceva eu unul nu permit. Am o vârstă, am fost trimis aici de electorat şi am depus un jurământ. Nu mi-am permis niciodată să fac asemenea afirmaţii la adresa unui parlamentar, iar dacă persoana în cauză are şi funcţie de conducere în Senat, ar fi trebuit măcar cei şapte ani de acasă să-i spună că e o chestiune de bun-simţ să nu spui minciuni. Mulţumesc.

Călin Popescu-Tăriceanu: Domnule senator, am înţeles toate comentariile, toate observaţiile, dar n-am înţeles cine e persoana, pentru că nu am urmărit în spaţiul public această declaraţie.

Şerban Nicolae: De scârbă nu am rostit niciun fel de nume. De altfel, vă aduceţi aminte că este în linia a ceea ce ni s-a mai spus nouă de către un deputat – e adevărat, înainte să-şi întindă mucozităţile pe cămaşă – că suntem nişte hoţi, nu mai ştiu ce ne-a mai zis. Deci e în linia aceloraşi comportamente demne, probabil, de un cu totul alt nivel, mult mai jos, de o lipsă crasă de educaţie şi de asemenea atitudini inacceptabile.

Călin Popescu-Tăriceanu: Eu am înţeles şi aş fi tentat să spun că cel care este vizat implicit să ia seama, vă rog. Aş dori foarte mult ca asemenea comentarii să nu mai apară în discursul parlamentarilor cu privire la alţi colegi sau cu privire la instituţie.

Mihai Goţiu: Domnule preşedinte, pot să intervin şi eu?

Călin Popescu-Tăriceanu: Înţeleg că sunteţi vizat de aceste remarci?

Mihai Goţiu: Dacă mi se dă cuvântul, vreau să-l întreb pe domnul Şerban Nicolae… să spună, cu subiect şi predicat, dacă este vorba de mine şi tot ceea ce a afirmat până în acest moment se referă la mine sau nu.

Călin Popescu-Tăriceanu: Domnul Şerban Nicolae nu are de răspuns şi cu asta cred că putem să închidem această introducere.

Şerban Nicolae: Domnule preşedinte, eu primesc informaţii înainte să se facă trimitere la persoana mea. Faptul că sunt întrebat după ce se rostesc la adresa mea diverse mitocănii şi minciuni, mi se pare că este în linia aceluiaşi comportament de toată jena. Somn uşor!

Mihai Goţiu: Dacă nu este vorba despre mine, mulţumesc. Dacă este vorba despre mine, aveţi curajul şi asumaţi-vă cele afirmate.

Şerban Nicolae: Domnule preşedinte, am o singură rugăminte: eu nu am o problemă cu curajul.

Mihai Goţiu: Ba, bag seama că aveţi.

Şerban Nicolae: Cu curajul n-am niciun fel de problemă. Scârba este cea care mă împiedică să pronunţ nume. Faptul că unii se comportă ca mucii de pe piept ai lui Nicuşor Dan, nu mă interesează.

Călin Popescu-Tăriceanu: Dragi colegi, rugămintea mea e următoarea: haideţi să nu coborâm nivelul, nu ştiu…

Mihai Goţiu: Domnule preşedinte, vă rog să constataţi cine a coborât acest nivel.

Călin Popescu-Tăriceanu: Lăsaţi-mă acum… Eu nu v-am întrerupt şi vă rog să mă lăsaţi când vorbesc, să-mi duc ideea până la cap. În primul rând, chestiunea nu este pe ordinea de zi. Sigur că se poate face o intervenţie. Eu înţeleg, într-o măsură justificată, revolta unora dintre colegi atunci când sunt atacaţi cu argumente care sunt atât de subţiri, încât, până la urmă, se recurge, din păcate, la calificative pentru a fi explicaţia mai convingătoare. Eu v-aş ruga un lucru: haideţi să fim conştienţi că reprezentăm o anumită instituţie. Dacă vrem ca oamenii să ne respecte - mă refer la cetăţeni, la alegători –, să ne purtăm, aş spune, cu respectul pe care-l datorăm lor şi faţă de colegii noştri, şi v-aş propune ca să încheiem, aşadar, această chestiune care nu figura pe ordinea de zi, să încheiem discuţia şi să revenim la…

Mihai Goţiu: Domnule preşedinte, în condiţiile în care sunt unii colegi de aici, din sală, care au înţeles că domnul Şerban s-a referit la mine, vreau să spun…

Călin Popescu-Tăriceanu: Nu ştiu dacă au înţeles lucrul acesta, dar…

Mihai Goţiu: Sunt colegi din sală care au înţeles că este vorba de mine. De aceea, acestor colegi vreau să le spun că ceea ce am spus despre domnul Şerban Nicolae este faptul că este un avocat al corupţilor. Dacă acest lucru este o minciună…

Şerban Nicolae: Aşa este, nu pot fi avocatul nici al nespălaţilor şi nici al proştilor, aşa că sunteţi în siguranţă.

Mihai Goţiu: Dacă acest lucru este o minciună, vreau să mă dea în judecată pentru minciună, dar încă o dată afirm aici: sunteţi un avocat al corupţilor. Dacă dumneavoastră consideraţi că asta este o acuzaţie sau o minciună…

Şerban Nicolae: Domnule preşedinte, eu nu ştiu de ce se ridică tonul. Asta este specific ţaţelor. Nu ideea că sunt avocatul corupţilor mă deranjează. Eu am spus de minciuni, în sensul că aş fi promovat legi pentru apărarea corupţilor. Este adevărat, ca avocat, pot să apăr şi infractori, pot să apăr şi părţi vătămate, părţi civile. Nu pot să apăr nici proşti, nici nespălaţi. Dar, domnule preşedinte, ca preşedinte al Comisiei juridice, am o propunere de suplimentare la ordinea de zi. S-a distribuit un material după distribuirea mapelor către membrii Biroului permanent. E vorba de propuneri legislative făcute în legislatura trecută. Aveţi, cred, materialul. O să vă prezint la momentul oportun despre ce e vorba. Vă rog să fiţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi.

Călin Popescu Tăriceanu: Da, supun aprobării Biroului suplimentarea ordinii de zi cu solicitarea făcută de domnul Şerban Nicolae. Dacă sunteţi de acord. De acord. Ce voiam să remarc? Domnule Şerban Nicolae, domnule senator şi preşedinte al Comisiei juridice, cred că suntem încă, la mulţi ani de la căderea comunismului şi la mai mulţi ani de la apusul perioadei celei mai negre a comunismului, în faţa unor mentalităţi care pot fi rezumate în felul următor: cel care este acuzat este vinovat, nu trebuie judecat, e judecata poporului şi avocatul nu este decât o instituţie care încurcă poporul în judecata lapidară, aşa încât, sigur, unii dintre noi n-o să ne resemnăm în faţa acestor mentalităţi. Nu ştiu dacă mai merită să ne enervăm. Luăm numai act că acesta este nivelul unora şi trebuie să-i tratăm ca atare. Poate – cine ştie? – cu optimism, să nutrim speranţa că o să evolueze. Poate, până la sfârşitul mandatului, unii o să-şi schimbe această optică şi o să înţeleagă care este rolul esenţial al unui avocat într-o justiţie independentă.

Mihai Goţiu: Domnule preşedinte, vreau să vă spun şi vă pot recomanda şi nişte…

Călin Popescu-Tăriceanu: Nu, nu vă mai dau cuvântul. Domnule vicepreşedinte, nu vă mai dau cuvântul.

Mihai Goţiu: Domnule preşedinte…

Călin Popescu-Tăriceanu: Vă rog să încetaţi. Nu vă mai dau cuvântul. Am încetat. Nu este aici sală de dispută între dumneavoastră şi toţi membrii Biroului. Vă rog foarte mult, am încetat. Dacă aveţi alte propuneri la ordinea de zi.

Mihai Goţiu: Da, vreau să se consemneze în stenogramă…

Călin Popescu-Tăriceanu: Se consemnează oricum…

Mihai Goţiu: În stenogramă… În şedinţa… Din stenograma…

Călin Popescu-Tăriceanu: Vă opresc microfonul, domnule vicepreşedinte. Vă rog să încetaţi.

Mihai Goţiu: Vreau să semnalez pe această cale că, în stenograma din data de 13, am fost cenzurat. Deci, ceea ce am spus aici în Birou…

Călin Popescu-Tăriceanu: Nu vă cenzurează nimeni.

Mihai Goţiu: Aveţi pe site stenograma în care se spune acest lucru, că s-a luat microfonul.

Călin Popescu-Tăriceanu: Contribuţiile dumneavoastră preţioase vor fi întotdeauna consemnate, fiţi liniştit!

Mihai Goţiu: Îmi pare rău, în aceste condiţii, sunt nevoit să părăsesc această şedinţă.

Călin Popescu-Tăriceanu: Nicio problemă, vă rog, sunteţi liber să faceţi ce consideraţi. (Discuţii în sală.)

Călin Popescu-Tăriceanu: Domnule vicepreşedinte ( Mihai Goţiu- n.r), dacă continuaţi să perturbaţi şedinţa, vă poftesc eu afară, să ştiţi.

Mihai Goţiu: Da, vă rog, chemaţi oamenii de ordine.

(Membrii Grupului parlamentar al USR părăsesc sala de şedinţă.)

Niculae Bădălău (PSD): Au plecat toţi?

Călin Popescu-Tăriceanu: Da, bine. Dacă la ordinea de zi aveţi alte chestiuni, observaţii. Dacă nu sunt, vă propun spre adoptare ordinea de zi. Dacă sunteţi de acord, ordinea de zi este adoptată.