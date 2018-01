„Război“ pe faţă în PNL: Ludovice, Ludovice, nu te laşi de metehnele care te-au „consacrat“ în PNL

„Ludovice, Ludovice...Nu te laşi de metehnele care te-au «consacrat» în PNL. După ce, în mod ruşinos, ai fugit de un răspuns când te-am întrebat care sunt actele de «deviaţionism» pe care le-am comis în activitatea mea la Comisia Economică, ai început sa înroşeşti telefoanele să le ceri colegilor din Senat să mă schimbe de la Comisie. Ştiu. Te derajeaza tare că îmi văd de treabă acolo.Te deranjează şi că deranjez interese. Te deranjează că apăr cetăţenii de abuzurile bancilor, IFN-urilor şi ale recuperatorilor? Sau că cer cu obstinenţă ca «băieţii deştepţi» sa plătească redevenţele cuvenite Statului?“, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Mai mult, Zamfir îl acuză pe Orban că l-a primit în partid pe Mihail Neamţu, pe care îl caracterizează drept un politician de „extremă dreapta“. „Sigur însă, te-a deranjat că ţi-am cerut public să te delimitezi de Mihail Neamţu, cunoscut pentru orientarile lui de extremă dreapta, care public a anunţat, postând un filmuleţ pe Facebook , că se delimitează de Iohannis! Iar tu, Ludovic, in loc sa sancţionezi poziţia neconformă cu linia partidului, îl răsplăteşti, punându-l să-i instruiască pe tinerii liberali...Pe de altă parte, invoci,în mod jalnic,când suni in disperare pentru Raluca Turcan să fie realeasă lider de grup, «dorinţele din Deal». Tu n-ai să înţelegi niciodată că PNL are mare nevoie de un preşedinte cu demnitate şi puţintel curaj, măcar! Laşitatea e cea mai urâtă trăsătură de caracter in politica...”, a completat Zamfir.