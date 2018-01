Privilegiaţii. Ce pensii speciale ar putea fi adoptate în 2018 de Parlament

„Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate până la capăt, o parte din colegii şi din partea dreaptă. Noi considerăm că, printr-o eroare, personalul Autorităţii Electorale Permanente, care, prin lege, e stabilit că are calitate exact cum au funcţionarii publici parlamentari, atunci când am stabilit legea care vizează pensiile funcţionarului public parlamentar, dintr-o eroare, când am făcut referire şi la funcţionarii Consiliului Legislativ, am făcut referire la funcţionarii care au acelaşi statut, ai Curţii Constituţionale, dintr-o eroare - din punctul nostru de vedere - au fost uitaţi sau au fost omişi funcţionarii de la Autoritatea Electorală Permanentă. Prin această iniţiativă pe care noi am iniţiat-o, considerăm că reparăm o nedreptate. Dacă funcţionarii autorităţii electorale permanente, prin lege, au acelaşi statut cu funcţionarii publici parlamentari, mi se pare corect, normal şi moral să beneficieze de pensie exact cum beneficiază colegii noştri care sunt acum funcţionari publici parlamentari“, declara Florin Iordache, în Parlament, când legea ajunsese pe masa deputaţilor.

Deşi a ajuns de două ori pentru vot final în plenul Camerei Deputaţilor, aleşii au evitat să se pronunţe definitiv pe iniţiativa legislativă. În prezent, proiectul de lege se află la Comisia de muncă pentru raport suplimentar, urmând ca această ajungă în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional pentru iniţiativa legislativă.

Cine primeşte pensie specială Mai multe categorii socio-profesionale au în prezent dreptul la pensie specială, printre acestea fiind: magistraţii, parlamentarii, ambasadorii, piloţii civili sau auditorii externi ai Curţii de Conturi. Potrivit unei analize a Economica.net, aproape 8.900 de persoane au primit pensii speciale în luna octombrie, după cum arată cele mai noi informaţii publicate de Casa Naţională de Pensii.

Ministrul Sănătăţii, susţinătorul pensiilor speciale pentru personalul de pe ambulanţe

De asemenea, personalul profesionist de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă ar putea beneficia de pensii speciale. Un proiect de lege care prevede acest tip de pensii, deja adoptat de Senat, ar putea să fi discutat de deputaţi în noua sesiune parlamentară. Acest proiect reglementează obligaţiile şi drepturile personalului profesionist de intervenţie: medici, asistenţi medicali, ambulanţieri/şoferi de autosanitară şi operatori registratori de urgenţă. Iniţiatorii consideră că aceştia trebuie să dobândească un regim special având în vedere că îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase.

„Proiectul de statut are drept scop eliminarea discriminării şi asimilarea unor drepturi dobândite de personalul operativ militar din cadrul MAI ce îndeplineşte atribuţii de urgenţă şi intervine alături de personalul profesionist operativ din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov“, susţine, în expunerea de motive, Florin Bodog, în prezent ministru al Sănătăţii.

Potrivit articolului 18, personalul de intervenţie ar urma să beneficieze de „pensie specială de serviciu, cu reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: vârsta minimă de 57 de ani şi o vechime de cel puţin 20 de ani în activitate ca personal operativ de intervenţie''. Parlamentarii care au semnat proiectul de lege propun ca pensia să reprezinte 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile legale, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. La pensie au dreptul şi cei cu o vechime de 15-20 de ani, cu o diminuare de 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte. Dacă în urma actualizării cu valoarea punctului de pensie rezultă o pensie specială mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.