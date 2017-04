Predoiu: Din cele 45 de articole din Codul Penal respinse de CCR, 35 au fost trecute prin Parlament. Ar fi trebuit să spun că noul Cod Penal nu e lucrarea lui Brâncuşi

Cătălin Predoiu a vorbit miercuri, la Adevărul Live, despre reforma în justiţie realizată în mandatul său la justiţie, despre care spune că a fost „fără precedent în Europa” la momentul respectiv şi asumată de foarte mulţi politicieni. Motivul pentru care acum stârneşte controverse ţine de faptul că reforma începută atunci nu a fost continuată.

„Amploarea reformei de-atunci este fără precedent în Europa, nicio altă ţară nu a mai schimbat atât de multe legi în justiţiei într-un timp atât de scurt. Atunci ar fi trebuit să spun că nu e o lucrarea finită, nu e lucrarea lui Brâncuşi, ci trebuie mereu adaptată”, a declarat Cătălin Predoiu.

Controvesele de-acum privind codurile penale, mai ales din perspectiva numeroaselor decizii de neconstituţionalitate date de CCR, se datorează, a afirmat Predoiu, faptului că cele mai multe păreri sunt nedocumentate şi pentru că la nivelul Curţii a apărut o schimbare de concepţie.

„Dezabaterea de-acum pe coduri este, în proporţie de 90%, nedocumentată şi asta a dus la controverse (...) Decizii CCR au apărut din schimbări de concepţie, nu din eroare de text. Acum este o altă concepţie, iar pentru asta trebuie modificat textul”, a mai spus deputatul PNL.

În ceea ce priveşte activitatea sa ca ministru al Justitiţiei, Predoiu a afirmat că nu are să-şi reproşeze decât faptul că nu a comunicat mai bine importanţa instrumentelor realizate atunci, precum şi necesitatea adaptării lor constante.

„La momentul respectiv nu am comunicat deloc. Am spus că, la momentul respectiv, nu sunt ministru politic şi nu este cazul să ies în faţă, dar lucrurile şi instrumentele trebuiau mai bine explicate. Un lucru particular trebuia să fac, şi anume să comuni faptul că aceste instrumente foarte complicate trebuie adaptate permanent. Atunci ar fi trebuit să spun că nu e o lucrarea finită, nu e lucrarea lui Brâncuşi, ci trebuie mereu adaptată”, a susţinut Cătălin Predoiu la Adevărul Live.

În ceea ce priveşte acţiunile PSD din acest moment cu privire la modificările aduse Codurilor Penale, Predoiu a afirmat, ironic, că după ce PSD „a terminat de făcut autostrăzi, a mărit salariile, aşa cum a promis, se ocupă de ce au făcut alţii”, fără însă a cunoaşte pe deplin subiectul.

„Aş mai vrea să demontez un mit. PSD a terminat de făcut autostrăzi, a mărit salariile, aşa cum au promis, iar acum se ocupă de ce au făcut alţii. Sunt 40 de articole declarate neconstituţionale, nu 45, nu 150, din care 35 au fost trecute prin Parlament şi doar cinci au aparţinut proiectului iniţial al ministerului. Trebuie să vorbim în cunoştinţă de cauză, cu calm, nu să politizăm unde nu este cazul”, a subliniat Predoiu.

Întrebat ce ar face dacă ar fi acum ministrul al justiţiei, deputatul liberal a declarat faptul că ar continua reforma începută în mandatul său şi ar introduce deciziile CCR în proiecte de lege care să treacă prin Parlament. „Ce aş face acum? În ceea ce priveşte codurile penale, deciziile CCR şi poate şi unele aspecte din directiva europeană privind drepturile procesuale să fie introduse într-un proiect de lege, care să modifice structural codurile, nu în mod ciopârţit. Trebuie continuată în acest fel reforma”, a conchis Cătălin Predoiu.