Ponta: De câte ori Dragnea va spune o minciună despre mine, eu o să spun un adevăr despre el. Ştiu atâtea adevăruri, că nu terminăm în cinci ani

„Domnul Dragnea, când nu vrea să facă el ceva singur, ca şi cu ordonanţa 13, pune pe alţii. Nu e nevoie să mă excludă nimeni, îi mai scriu o dată demisia. Să nu intrăm în circul ăsta, pentru că nu este nevoie să pună pe cineva”, a afirmat Ponta, întrebat cum comentează declaraţa lui Liviu Dragnea potrivit căreia există oameni în PSD care cer excluderea sa din partid.

Fostul premier a mai spus că de fiecare dată când Liviu Dragnea va spune „o minciună”, el va prezenta un adevăr despre liderul PSD.

„Eu spun un singur lucru: am de făcut în viaţă lucruri şi mai importante şi mai plăcute decât să mă cert cu Dragnea. De fiecare dată i-am răspuns. Dacă nu mai zice nimic de mine, nu îi mai răspund. Dar de câte ori va spune o minciună despre mine, eu o să spun un adevăr despre el. Credeţi-mă că ştiu atâtea adevăruri, că nu terminăm în cinci ani. Când a spus prostia aia că sunt plătit de Soros, de SRI, de Băsescu, eu am spus un adevăr. Când mai spune o minciună despre mine, îi mai spun un adevăr. Dacă nu mai zice nimic despre mine, e stăpânul PSD, al României, al Guvernului, are alte trebuie decât să se certe cu mine”, a conchis Victor Ponta.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că liderii social-democraţi sunt din ce în ce mai "nervoşi şi supăraţi" pe declaraţiile lui Victor Ponta şi au început să ceară excluderea lui din partid, însă şeful PSD spune că încearcă să îi "oprească", pentru a nu reacţiona, având în vedere că nu îşi doreşte să îl dea afară din partid pe fostul premier.

"Urmind toate aceste atacuri, aţi înţeles ce vrea? Sincer? Nici eu nu înţeleg ce vrea. Am auzit tot felul de variante, pe care cică le-ar fi spus el, sunt adevărate, nu sunt adevărate, nu ştiu. Că el speră ca Guvernul să aibă rezultate proaste, ca România să aibă rezultate economice proaste spre finalul anului, să apară nervozitate foarte mare în populaţie şi să creeze o mişcare naţionalistă, la care să adere şi unii membri PSD", a spus Dragnea.

"Unii au început să iasă, eu încerc să-i opresc pe cât mai mulţi să nu reacţioneze, pentru că chiar avem alte lucruri de făcut", a mai spus Dragnea.

Întrebat în ce mod doresc liderii PSD să acţioneze, el a spus că au fost chiar solicitări privind excluderea lui Dragnea, însă ele nu au fost făcute în timpul şedinţelor de partid, ci înainte.

"Nu i-am lăsat să facă (solicitări - n.r.) în şedinţe, le-au făcut înainte de şedinţe, nu vreau să discutăm subiectul ăsta. (...) Unii da, au cerut-o (excluderea lui Ponta - n.r.), dar au şi spus-o public. Eu i-am rupt demisia. Era o demisie pe care nu mi-o dau, dar dacă vrei s-o dai tu, dă-o tu", a spus Dragnea.