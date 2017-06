Ponta, după ce PSD a pierdut alegerile la Târgu Jiu: Drganea le-a spus primarilor: "dacă îl chemaţi pe Ponta în campanie, vă tai banii de la Ministerul Dezvoltării"

Ponta scrie pe pagina sa de Facebook că rezultatele PSD la Târgu Jiu şi la Craiova nu sunt o surpriză, iar votul din aceste oraşe tradiţional pro PSD, unde PNL este o prezenţa firavă, reprezintă un semnal important pentru toată ţara.



El aminteşte că, în decembrie 2016, la alegerile parlamentare a obţinut în Gorj un rezultat pozitiv fără precedent - 5 parlamentari din totalul de 7 reprezentând judeţul (4 deputaţi din 5 şi 1 senator din 2), PNL obţinând doar un mandat şi ALDE încă unul.



În iunie 2017, PSD pierde Primăria Târgu Jiu după 17 ani, ”cu o diferenţă zdrobitoare”, notează Ponta.



Fostul premier mai scrie că, în Iunie 2016, Olguţa Vasilescu câştiga Primăria Craiova cu 62% din voturi, ulterior devenind chiar ministru, iar acum candidatul PSD câştiga cu 42% la o prezenţa catastrofală de sub 20%.



În continuare, Victor Ponta menţioneaă că se va referi la Târgu Jiu - oraşul de care este legată toată cariera sa politică, unde a câştigat toate alegerile la care a participat din 2004, unde are mulţi prieteni şi susţinători cu care a lucrat şi unde în această perioadă se construieşte noul stadion, şoseaua de centură, blocuri ANL. El dă câteva explicaţii ”la cald” despre motivele pentru care a pierdut PSD.



În primul rând, Ponta subliniază atitudinea de siguranţă absolută şi suficienţă a PSD, pe modelul de la "centru", în faţa unui candidat PNL foarte muncitor şi hotărât.



”L-am învins pe domnul Romanescu în competiţia directă pentru Camera Deputaţilor cu 52-30% în 2008 cu multă muncă din partea întregului activ PSD şi după o luptă oricum dificilă. E profund greşit să crezi că doar te prezinţi la alegeri şi victoria vine de la sine într-un oraş care a votat în ultimii 15 ani în special pentru Cîrciumaru şi Ponta (şi doar în subsecvent pentru partidul pe care îl reprezentau aceştia)”, scrie Victor Ponta.



El îl acuză pe preşedintele partidului, Liviu Dragnea, că i-a ameninţat pe candidatul PSD la Primărie şi pe liderii locali: dacă "îl chemaţi pe Ponta în campanie şi va afişaţi cu el va tai toate proiectele de la Ministerul Dezvoltării".



”Deşi am insistat să fiu implicat în orice mod teama acestora a prevalat şi aşa am fost «exclus» din campanie pentru prima dată din 2004!!! Într-un oraş mic aşa cum e Târgu Jiu aceste lucruri se află imediat / oamenii nu au încredere într-un partid care pune pe primul loc luptele egoiste din interior şi nu interesul oraşului şi al lor”, adaugă deputatul PSD.



Ponta vorbeşte şi despre dezamăgirea alegătorilor PSD faţă de subiectele la nivel naţional din perioada campaniei: ”Legea salarizării care a creat mari aşteptări şi s-a terminat cu o poveste amară; forţările conducerii PSD de a da jos propriul Guvern fără a explica deloc care este motivul; aroganţa agresivă a unor lideri PSD de la televiziuni care sfidează realitatea pe care oamenii o văd cu ochii lor / faptul că acum toată lumea a înţeles că au fost păcăliţi în campania de la parlamentare cu povestea «Victor este prietenul meu - o să aibă mari funcţii după alegeri aşa că votaţi PSD»".



Fostul premier menţionează şi subiectul Compania Energetică Oltenia - principalul "plămân economic" al Gorjului, locul de muncă direct pentru 10.000 de oameni şi indirect pentru mulţi alţii. ”După ce anul trecut Guvernul Tehnocrat i-a adus aproape în faliment oamenii din Gorj au votat PSD ca să îi salveze - dar surpriză ! Ministrul Energiei este ALDE - conducerea CEO este ALDE, totul se mută la Craiova (după ce în 2012 eu mutasem sediul la Târgu Jiu)! Iar 1500 de oameni deja pleacă din Complex şi viitorul sună foarte rău!”, scrie el, adăugând că duminică au fost alegeri şi într-o altă localitate din Gorj, Drăguţeşti, unde PSD a pierdut dar în faţa candidatului ALDE.



”Cine are ochi şi urechi trebuie să înţeleagă că PSD are o problemă gravă cu modul în care Conducerea centrală ia decizii şi acţionează. Cine tăce de «teamă» să nu se supere «Şeful» va păţi ca la Târgu Jiu! Din păcate”, avertizează Victor Ponta.

Conform rezultatelor finale, la alegerile parţiale de duminică pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu, liberalul Marcel Romanescu a obţinut 12.203 voturi (51,72%) candidatul PSD Aurel Popescu - 8.200 de voturi (34,75%), Radu Miruţă de la USR - 979 de voturi (2,15%), Eduard Lădaru de la ALDE - 509 voturi (2,15%), Daniela Grădinaru de la PMP - 359 de voturi (1,52%), independentul Viorel Caragea - 1.091 de voturi (4,62%).